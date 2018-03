Ciak per ' L' amica geniale' a Napoli | al Plebiscito si svela il cast

‘Ndrangheta - frutta dal Sudamerica per importare cocaina : 17 arresti. C’è anche Vadalà - coinvolto nell’omicidio KuCiak : Era stato arrestato e rilasciato con l’accusa di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Jan Kuciak, il giornalista assassinato il 26 febbraio in Slovacchia. Ora finisce nuovamente agli arresti. C’è anche il calabrese Antonino Vadalà tra le diciassette persone coinvolte nell’inchiesta anti droga della procura di Venezia. Per undici è stata ordinata la custodia cautelare, per sei invece l’obbligo di dimora: sono tutti ...

Presidente Kiska : rimpasto governo o elezioni. Riaperte indagini su omicidio KuCiak : Dopo l'assassinio del reporter Jan Kuciak, che stava indagando su presunte connessioni con la 'ndrangheta, il Presidente slovacco chiede un rimpasto di governo o voto anticipato per far fronte alla 'crisi di fiducia' da parte della popolazione

Rilasciati gli italiani arrestati per l’omicidio di Jan KuCiak : I sette italiani arrestati in relazione all’omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak sono stati Rilasciati. Sono infatti scaduti i termini

Omicidio KuCiak - i pm : “Grande liquidità e poche leggi in Ue. Per la ‘ndrangheta più sicura truffa su fondi Ue della cocaina” : La ‘ndrangheta come “testa pensante e struttura direzionale nel processo di espansione globale del crimine organizzato”. Parola del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che così delinea le nuove frontiere della criminalità organizzata calabrese, a due giorni dall’arresto di Nino Vadalà. L’imprenditore di Bova Marina, trapiantato in Slovacchia, è finito in carcere, assieme al fratello Bruno e al cugino Pietro ...

‘Ndrangheta - rilasciati in Slovacchia gli italiani arrestati per l’omicidio del giornalista Jan KuCiak : Erano stati arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata Martina Kusnirova, ma nella notte scorsa sei dei sette italiani finiti in manette sono stati rilasciati. E anche la settima persona, secondo quanto riporta il sito slovacco Tvnoviny.sk, sarà rimessa a breve in libertà. I fermati dalla polizia di Bratislava erano Antonino Vadalà – imprenditore al centro del reportage del giornalista, che ...

Slovacchia - rilasciati 6 italiani arrestati per l'omicidio KuCiak : La polizia slovacca ha rilasciato la notte scorsa sei dei sette cittadini italiani arrestati in connessione con l'omicidio del giornalista Jan Kuciak. Ne ha dato notizia stamattina l'agenzia di stampa ceca, Ctk. Non c'è ancora nessuna conferma dalla polizia.L'imprenditore italiano Antonino Vadalà è stato arrestato dalla polizia slovacca: insieme a lui sono stati arrestati anche il fratello Bruno e il cugino, Pietro Catroppa. ...

In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista Ján KuCiak - ucciso la scorsa settimana : In migliaia ieri hanno partecipato ad alcune veglie di commemorazione in tutta la Slovacchia in ricordo di Ján Kuciak, il giornalista 27enne ucciso la scorsa settimana insieme alla sua fidanzata, Martina Kusnirova, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Solo alla veglia The post In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista Ján Kuciak, ucciso la scorsa settimana appeared first on Il Post.

Slovacchia KuCiak - chi sono i tre italiani arrestati per l'omicidio/ I sospetti della Dda : Slovacchia, omicidio Jan Kuciak: arrestati tre italiani. Ultime notizie: avevano legami con la 'ndrangheta. Commissione Ue, "si chiariscano i rapporti tra mafia e fondi agricoli europei".(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:14:00 GMT)

Quanti sono gli italiani arrestati per l'omicidio del reporter KuCiak? : Roma, 1 mar. , askanews, sono almeno sette, e secondo alcune fonti 10, gli italiani arrestati in Slovacchia nell'ambito dell'indagine sull'uccisione del giornalista Jan Kuciak. Oltre all'imprenditore ...

Slovacchia - fermati sette italiani per l'omicidio del giornalista Jan KuCiak : Tre uomini italiani sono stati arrestati in Slovacchia durante la notte nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giornalista Jan Kuciak, freddato una settimana fa con un colpo di pistola al petto insieme alla sua fidanzata.I due nomi diffusi dalla polizia slovacca - che però non ha ancora fatto sapere niente sulle motivazioni del fermo - sono i fratelli Bruno, Sebastiano e Antonio Vadalà e il cugino Pietro Caprotta: il primo abita in ...

Arrestati tre italiani per la morte del reporter KuCiak : Bratilava, 1 mar. , askanews, La polizia slovacca ha arrestato tre italiani chiamati in causa dal reporter Jan Kuciak, ucciso domenica scorsa. Si tratta dell'imprenditore calabrese Antonino Vadalà, ...

KUCiak - CHI SONO I TRE ITALIANI ARRESTATI PER L'OMICIDIO/ Ultime notizie Slovacchia : pista porta a 'ndrangheta : Slovacchia, omicidio Jan KUCIAK: ARRESTATI tre ITALIANI. Ultime notizie: avevano legami con la 'ndrangheta. Commissione Ue, "si chiariscano i rapporti tra mafia e fondi agricoli europei".(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:10:00 GMT)