Chi era Stephen Hawking | l' uomo delle stelle

Hawking morto. Era il genio dei buChi neri : ha lottato per decenni contro la Sla : È morto all'età di 76 anni Stephen Hawking, il fisico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran...

Tele rubate da Chiese nelle zone terremotate dell'Aquilano - recuperate nella costiera Amalfitana : L'Aquila - Rubati alle chiese, anche quelle terremotate dell'Aquila da anni inagibili, per decorare una serie di ville della costiera Amalfitana da dare in affitto a ricchi villeggianti. E' il paradossale destino di 37 piccoli e grandi capolavori dell'arte, un tesoro di Tele e di tavole nel quale spiccano cinque pale d'altare, ma anche uno splendido "Cristo che prega nell'orto" attribuito a Guido Reni, che ...

Al via i casting per Masterchef Italia 8 : in primavera le riprese della nuova edizione - Chi saranno i giudici? : Al via i casting per Masterchef Italia 8 e tutti coloro che vogliono prendere il posto di Simone potranno farlo rimboccandosi le mani partendo proprio da ora. Il cooking show avrà un'ottava edizione che andrà in onda a fine anno, sempre da dicembre in poi, nonostante quello che è successo con gli episodi che si sono conclusi la scorsa settimana. Gli ascolti non sono stati dei migliori tant'è che il programma si è tenuto stabile tra i tre e i ...

Porsche Panamera 4 E-Hybrid - la prova di GQ : eleganza - potenza e tanta invidia (di Chi ti guarda) : Per i porschisti più integralisti l’unica Porsche moralmente accettata – e accettabile – è la Carrera 911. Un emblema degno di rispetto che porta alta la bandiera della casa di Stoccarda. Porsche però ha messo sul mercato altri tipi di vetture, capaci di coprire una più ampia fetta di mercato e di soddisfare sempre più clienti. È così che sono nate Porsche Cayenne e più recentemente Porsche Panamera. Quest’ultima aspramente (e ...

Dieta golosa di primavera per dimagrire 2 Chili : La Dieta golosa di primavera può far dimagrire di circa 2 chili mangiando cibi gustosi e sfiziosi. Ecco cosa si mangia.

RAOUL BOVA / Troppi squilli in teatro : l'attore lascia la scena - il web si sChiera dalla sua parte : RAOUL BOVA, disturbato dagli squilli dei cellulari, avrebbe abbandonato la scena lasciando Chiara Francini da sola sul palco. L'attrice, però, sul suo profilo social ringrazia chi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:32:00 GMT)

Lampedusa - il Viminale Chiude l’hotspot : quasi 200 migranti trasferiti. Per le associazioni c’erano “condizioni disumane” : La delegazione di avvocati, ricercatori e mediatori culturali di varie associazioni che aveva visitato il centro aveva parlato di “condizioni di vita drammatiche e sistematiche violazioni dei diritti umani“. Ora, 4 giorni dopo, il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e chiudere l’hotspot di Lampedusa per consentire “lavori di ristrutturazione“. Proprio oggi era intervenuta anche la Croce Rossa che ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Cinque donne accusano l'arChistar Richard Meier di molestie. Lui si scusa e annuncia che si prenderà un congedo di sei mesi dal suo studio di arChitettura : l'archistar Richard Meier, vincitore del premio Pritzker, è accusato di molestie da Cinque donne. Lo riporta il New York Times, che ne ha raccolto le denunce.Meier in una nota si "scusa con chiunque si è sentito offeso dal suo comportamento" e annuncia che si prenderà un congedo di sei mesi dal suo studio di architettura.

Estorsioni - sgominata la nuova 'gerarChia' dei casalesi attiva tra Caserta e Napoli fino al Basso Lazio - : Blitz contro "nuova Gerarchia Casalese" , neo costituitasi frangia del clan dei casaelesi, derivante dalla fazione Bidognetti , di recente attiva tra i comuni Casertani di Casal di Principe , Parete , ...

Borsa svizzera : Chiude in ribasso : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Uomini e Donne - Mariano senza freni bacia tutte. E arriva la nuova sChiera di corteggiatrici : Al Trono Classico di "UominieDonne", Mariano Catanzaro si dà alla gastroscopia delle corteggiatrici. C'è poco da ridere e molto da piangere per il comportamento del tronista napoletano che fa lo show ...

BB Biotech : via libera alla distribuzione di un dividendo di 3 - 30 franChi : L'Assemblea di BB Biotech ha approvato la distribuzione di un dividendo di 3,30 franchi svizzeri per azione. Il provento sarà messo in pagamento il 19 marzo, con record date fissata il 16 marzo 2018 e ...