Chi è l' ex sindaco di Adro che prende il seggio di Salvini a Strasburgo

Norcia - sequestrato il centro polivalente : indagati il sindaco Alemanno e l’arChitetto Boeri : Il centro polivalente di Norcia è stato sequestrato dalla procura di Spoleto. Che ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco Nicola Alemanno e l’architetto Stefano Boeri, progettista della struttura costruita in seguito all’emergenza sisma. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino che ha ricevuto un avviso di garanzia relativo all’inchiesta. Nell’informazione investigativa compare anche il nome di ...

Il sindaco LucChi e l'assessore Castorri in visita al Caps per salutare i 265 allievi del nuovo corso per agenti effettivi : Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Lucchi e l'assessore alla Cultura e Turismo Christian Castorri hanno fatto visita al Caps per dare personalmente il benvenuto ai 265 allievi che dal 26 febbraio ...

Miami - spettacolo con cavallo in un nightclub : il sindaco Chiude il locale : Gli animalisti hanno lanciato una campagna per denunciare l'uso del cavallo per una serata in un locale, dove pare non sia il primo caso di spettacoli con animali. In molti, inoltre, hanno attaccato ...

Ruanda - strage in Chiesa a causa di un fulmine : le parole del sindaco Video : Un triste episodio si è verificato a Kigali, capitale del #Ruanda. Qui, a causa del maltempo, si è verificata una vera e propria strage, per la quale ben 16 persone hanno perso la vita. fulmine colpisce una chiesa in Ruanda La notizia di quanto accaduto nell'Africa Orientale è stata divulgata questa mattina dai maggiori quotidiani di livello mondiale: un #fulmine si è abbattuto su una #chiesa sita a Kigali, la citta' più popolosa della ...

Morte Giampiero MaracChi - il Sindaco di Firenze Nardella : “grande scienziato che ci mancherà tantissimo” : “Da oggi siamo tutti un po’ più soli: ci mancherà un grande scienziato, un professore colto e illuminato, un fiorentino vero e appassionato“. Lo afferma il Sindaco di Firenze Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa di Giampiero Maracchi di cui “apprezzavo soprattutto la grande capacita’ divulgativa, il saper spiegare con parole semplici e comprensibili a tutti temi complessi come la climatologia e la ...

Chiusura rsa Celano - il sindaco Santilli : da problema per la nostra comunità può diventare opportunità : Celano. Una buona politica ed una buona amministrazione si misurano quando riescono a trasformare un problema di carattere generale, trovandone la soluzione, in una opportunità che possa avere positive ricadute sul ...

Allerta Meteo : forte maltempo a Genova - a risChio la gara contro il Milan - le parole del sindaco di Genova : 1/4 Tano Pecoraro ...

RiChiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Sala : Milano, 8 mar. , askanews, Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, deve andare a processo per abuso d'ufficio. E' la Richiesta dei sostituti procuratori generali Vincenzo Calia e Massimo Caballo, che ...

Scomparsa del professor Andrea Ginzburg : il cordoglio del sindaco di Reggio Emilia - VecChi : Qui egli ha insegnato Istituzioni di economia ed Economia delle reti internazionali fino al 2010, divenendo poi professore emerito. Negli anni reggiani della sua attività, Ginzburg ha instaurato ...

"Qui c'è un sindaco antifascista" in campo contro case 'marChiate' : 'Il movimento politico L'Italia in Comune esprime ferma condanna nei confronti dell'ennesimo atto di violenza da parte di chi oggi a Pavia ha riproposto immagini drammatiche con la ghettizzazione ...

Cosenza - i cittadini risChiano di pagare a Equitalia i debiti del sindaco di Forza Italia. Il suo legale : “Faremo appello” : Saranno i cosentini a pagare i debiti personali del sindaco Mario Occhiuto, esponente di Forza Italia, lo stesso partito che ha ricandidato suo fratello, Roberto, capolista nel listino alla Camera. debiti personali per un milione e 770 mila euro di tasse non pagate da Occhiuto e che Equitalia ha tentato invano di recuperare pignorando lo stipendio del primo cittadino di Cosenza. Per quattro anni, infatti, le comunicazioni di Equitalia non sono ...

Maltempo Marche - il sindaco di Pesaro : domani niente scuole Chiuse : “domani, sabato 3 marzo, tutte le scuole pesaresi saranno aperte, comprese le superiori. Le strade sono percorribili e Adriabus garantisce il trasporto pubblico per gli studenti anche dai Comuni della provincia. La protezione civile prevede per le prossime ore pioggia debole e temperature in leggero aumento“: lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro. L'articolo Maltempo Marche, il sindaco di Pesaro: domani niente scuole chiuse sembra ...

Insulti sotto un post : il sindaco di Faenza 'convoca' tutti a un incontro Chiarificatore. "Altrimenti vi denuncio" : Il primo cittadino aveva annunciato la regolare apertura delle scuole nonostante la neve. Salva i messaggi poi invita gli autori delle critiche più feroci in...

Neve : sindaco Bari ordina Chiusura scuole : ANSA, - Bari, 27 FEB - A causa del peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore, il sindaco di Bari, con apposita ordinanza, ha disposto per domani, mercoledì 28 febbraio, la chiusura di ...