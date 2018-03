Chelsea | Conte | ' Deluso da Morata? Ha sempre fatto la riserva'

Champions stregata per Conte : "Ma il Chelsea è stato sfortunato" : Le due facce di Antonio Conte al Camp Nou. Quella sorridente, nell'abbraccio-omaggio a Lionel Messi. E quella truce, rivolta all'arbitro Skomina a fine gara per il rigore non concesso a Marcos Alonso. ...

Champions League : Barcellona Chelsea 3-0 - super Messi elimina Conte : Un super Messi affonda il Chelsea al Camp Nou. Pulce firma doppietta nel 3-0 che manda il Barcellona ai quarti di Champions dopo l'1-1 dell'andata. Suo anche l'assist del gol di Dembele. LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA 86' PAULINHO! Grande incornata del brasiliano da corner: risposta superba di Courtois. 83' CAMBIO per il Chelsea: fuori Hazard che concede qualche minuto all'ex Pedro. ...

Messi stende il Chelsea di Conte : 3-0 e Barcellona ai quarti di Champions : Il Barcellona di Ernesto Valverde non sbaglia: manda ko per 3-0 il Chelsea di Antonio Conte e strappa il pass per i quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-1 nella gara d'andata gli inglesi non ...

Barcellona-Chelsea - Conte 'scompare' dalla foto di Diego Costa : TORINO - Diciamo che non si sono lasciati bene. E la conferma arriva stasera, poco prima del ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Chelsea. Diego Costa pubblica su Instagram , tra le ...

Barcellona-Chelsea - dalle 20.45 La Diretta Al Nou Camp Conte sfida Messi : Va in scena al Camp Nou il ritorno della sfida stellare tra il Barcellona di Leo Messi ed il Chelsea, che dopo l'1-1 di Stamford Bridge deve vincere o pareggiare segnando almeno 2 reti per eliminare i ...

LIVE Barcellona-Chelsea - Champions League in DIRETTA : 0-0. Antonio Conte cerca il colpaccio al Camp Nou : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. Al Camp Nou, una grande classifica del calcio europeo tra due compagini composte da Campioni che si Contenderanno un posto per i quarti di finale. Gli spagnoli partono da una condizione di vantaggio, avendo pareggiato all’andata (1-1), grazie al solito Leo Messi che ha interrotto anche il digiuno di ...

Champions League - Barcellona-Chelsea : le probabili formazioni. Conte quarto italiano ai quarti? : Champions League, Barcellona-Chelsea- Tutto pronto per il big match di questa sera tra Barcellona e Chelsea. Si partirà dall’1-1 dell’andata. Inglesi obbligati ad una vittoria o ad un pareggio da 2-2 in poi. In caso di successo, Antonio Conte sarebbe il quarto allenatore italiano ad accedere ai quarti di finale dopo Allegri, Di Francesco e […] L'articolo Champions League, Barcellona-Chelsea: le probabili formazioni. Conte ...

Chelsea - Conte si gioca tutto : la qualificazione in Champions per salvare la stagione : Il Chelsea spera nell’impresa e riuscire a staccare il pass nella gara di Champions League contro il Barcellona. “Se vuoi avere qualche possibilita’ contro il Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta – le parole di Conte alla vigilia della sfida di Champions League -. All’andata ci eravamo quasi riusciti. Vogliamo giocare il nostro calcio, e segnare almeno un gol. Ma dovremo ...

Chelsea : Conte - serve partita perfetta : "Se vuoi avere qualche possibilità contro il Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta - le parole dell'allenatore, alla vigilia della sfida di Champions -. ...

Conte e le voci sul Psg : le rivelazioni del tecnico del Chelsea : Ultima stagione sulla panchina del Chelsea per il tecnico Antonio Conte, i rapporti con la dirigenza sono ormai compromessi e continuano a circolare le voci su un interesse da parte del Psg. L’allenatore ex Juventus ha deciso di uscire allo scoperto come riporta LaPresse: “Io al Psg? E’ da inizio stagione che leggo o sento tante notizie sul mio futuro e sul club. Credo di aver già risposto a riguardo, non è cambiato niente ...

