Checco Zalone sposa Mariangela Eboli La compagna in atelier a provare l' abito | la coppia

Checco Zalone presto sposerà la sua compagna : Checco Zalone dopo dieci anni di “fidanzamento” e ben due figlie il comico barese va all’altare. O almeno così sembrerebbe. Durante una passeggiata di famiglia in quel di Montalbano di Fasano in provincia di Brindisi, la sua compagna Mariangela Eboli, che lui ha sempre chiamato la sua “non moglie”, si è allontanata per un po’ lasciandogli la bambina più piccola. E il settimanale “Chi” l’ha fotografata ...

Checco Zalone si sposa : matrimonio in vista con Mariangela Eboli : Tempo di fiori d’arancio per Luca Medici, in arte Checco Zalone, che finalmente porterà all’altare la compagna di una vita Mariangela Eboli, che lo ha reso padre di due bambine, Gaia e Greta. A svelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 14 marzo. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha sorpreso la donna in un negozio di abiti da sposa: Qualche giorno fa, infatti, Luca e Mariangela con le bambine sono andati a ...

Checco Zalone sorprende Bari. Canta la sua hit e i fan di Zucchero impazziscono : Una grande sorpresa durante la data barese del Wanted tour di Zucchero. Sul palco del Palaflorio, insieme al Cantautore, per qualche minuto è salito Checco Zalone che ha imbracciato la chitarra e ha intonato il suo brano 'Angela', reso famoso dal suo primo film Cado dalle nubi. "Forse Zucchero non lo sa, ma non mi sono mai esibito gratis. Quindi ciao" ha scherzato il comico, ricevendo una grande ovazione dal pubblico. E anche Fornaciari ...

U&D - Giacomo Caldarigi contro Lorenzo : 'Il Checco Zalone del programma - uno showman. Bello? dimostra 10 anni in più' : ... • • #blackandwhite #sunday #hardwork #nopainnogain #workout #crossfit #body #instafit #instagood #pic #picoftheday #pleasure #happy #soddisfazioni #work #passion #sport #life #lifestyle #...

Fabio Troiano a Leggo : dai film con Checco Zalone al teatro col dramma di Lampedusa : Attore e produttore, Fabio Troiano a Leggo per una giornata da direttore: è a teatro al Picoclo Eliseo con un dramma giocato su due monologhi con Donatella Finocchiaro. 'Lampedusa l'ha scritto un ...

Ascolti tv : Don Matteo sconfigge Checco Zalone e Iron Man : Un'altra vittoria su Rai1 per Don Matteo 11, che ha battuto Checco Zalone aggiudicandosi la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 6.704.000 spettatori e uno share del 28.2%. In particolare, il ...