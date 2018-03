Champions | Roma-Shakhtar 1-0 | Dzeko decide | giallorossi ai quarti di finale

Tabellone Champions League - il derby tutto italiano ed il sorteggio da sogno - le possibili avversarie di Juve e Roma : Tabellone Champions League, grande impresa per l’Italia che ai quarti di finale potrà contare su due squadre italiane, la Juventus e la Roma, non succedeva da ben 11 anni, adesso le due squadre possono arrivare fino in fondo alla competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha più chance mentre quella di Di Francesco può rappresentare la mina vagante. Ed ai quarti il sorteggio può regalare proprio lo scontro tra Juventus e Roma, un ...

Champions League Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 - il tabellino : ROMA - La Roma batte lo Shakhtar Donetsk con il punteggio di 1-0 nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e stacca il pass per i quarti. A realizzare il gol ...

Champions - la Roma si sveglia e vola ai quarti : contro lo Shakhtar finisce 1-0 : La Roma ribalta la sconfitta dell'andata negli ottavi di Champions contro lo Shaktar battendo gli ucraini 1-0. In rete Dzeko al 52'

La Roma ha passato il turno e giocherà ai quarti di finale di Champions League : La Roma giocherà ai quarti di finale di Champions League dopo aver vinto per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk. La Roma ha segnato all’inizio del secondo tempo grazie a Edin Džeko. Roma-Shakhtar Donetsk era il ritorno degli ottavi di finale The post La Roma ha passato il turno e giocherà ai quarti di finale di Champions League appeared first on Il Post.

Sorteggi Champions - Juventus-Roma : derby ai quarti di finale? : TORINO - Venerdì 16 marzo scopriremo i prossimi accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League . L'estrazione delle 8 squadre più forti d'Europa avverrà come sempre nella sede dell'Uefa a Nyon ...

Sorteggio Champions League - possibile derby Juventus-Roma! Data - orario e possibili incroci : Venerdì 16 marzo (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le migliori otto formazioni rimaste in corsa conosceranno il prossimo avversario: sarà l’urna di Nyon a definire gli incroci e le sfide pirotecniche che ci aspettano nel secondo turno a eliminazione diretta. Il Sorteggio sarà totalmente libero: non ci sono paletti e vincoli, dunque tutte le formazioni potranno affrontarsi tra ...

Video Gol Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 : Highlights e Tabellino Champions League 13-03-2018 : Risultato Finale Roma-Shakhtar Donetsk 1-0: Cronaca e Video Gol Dzeko Champions League, Ritorno Ottavi Champions League 13 Marzo 2018 Tutto è reale. La Roma batte lo Shakhtar Donetsk 1-0 e vola ai Quarti di Finale di Champions League dopo 10 anni. Lo fa vincendo uno partita molto tesa dal punto di vista tattico ed emotivo, con tanto di rissa finale tra le due squadre. Ma adesso non conta più nulla. Non c’è più sofferenza e paura. ...

Sorteggio Champions League - quando si svolge? Roma e Juventus ai quarti. Programma - orari e tv. Le possibili avversarie : La Roma e la Juventus si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 e ora attendono il Sorteggio per conoscere quali saranno i prossimi avversari da affrontare nella massima competizione continentale. Le due formazioni italiane sono tra le otto grandi d’Europa e ora vogliono continuare a farsi strada nel torneo con il sogno di avvicinarsi alla Finale di Kiev. I bianconeri, dopo aver perso due atti conclusivi negli ...

Champions - obiettivo quarti : la Roma all’Olimpico contro lo Shakhtar| Finale 1-0 : Roma in Champions e Milan e Lazio al dentro o fuoriLa missione è non lasciare sola la Juventus in Coppa

Champions League 2018 - Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 : decide Dzeko - giallorossi ai quarti di finale! : La Roma si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno sconfitto lo Shakhtar Donetk per 1-0, ribaltando così la sconfitta per 1-2 maturata tre settimane fa nel match d’andata. I giallorossi tornano così tra le otto grandi d’Europa a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando vennero poi eliminati dal Manchester United come nella stagione precedente. I ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Roma ai quarti di finale. Pericoli Real Madrid e Juventus! : La Roma si è qualificata per i quarti di finale della Champions League 2018: dopo 10 anni, i giallorossi sono tornati tra le magnifiche otto squadre migliori d’Europa! Venerdì 16 marzo, alle ore 12.00, si svolgerà a Nyon il Sorteggio per determinare gli accoppiamenti. Quasi certamente l’urna riserverà un’avversaria di alto rango per i capitolini. Dai quarti di finale in poi il Sorteggio diventa ‘libero’, dunque ...

Champions : Roma nei quarti - vittoria 1-0 : 22.36 La Roma approda ai quarti di Champions League battendo all'Olimpico 1-0 lo Shakhtar Donetsk con cui aveva perso 2-1 nell'andata del 21 febbraio.I giallorossi raggiungono così la Juventus tra le prime otto dell'elìte europea (non accadeva dal 2006-07) con l'incubo derby nel sorteggio di venerdì a Nyon. Primo tempo avaro di emozioni. Ucraini attenti e pericolosi con Ferreyra. La svolta al 52': Strootman lancia Dzeko, la difesa Shakthar ...

Champions - obiettivo quarti : la Roma all’Olimpico contro lo Shakhtar| Diretta 1-0 : Roma in Champions e Milan e Lazio al dentro o fuoriLa missione è non lasciare sola la Juventus in Coppa

Pagelle/ Roma Shakhtar : i voti della partita (Champions League ottavi - primo tempo) : Pagelle Roma Shakhtar, i voti della partita di Champions League: nel ritorno degli ottavi di finale i giallorossi erano chiamati a rimontare la sconfitta dell'andata per qualificarsi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:45:00 GMT)