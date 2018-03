Champions | Roma | raccattapalle 16enne colpito da Ferreyra Ma lo perdona

Sorteggi Champions - urna calda : possibile derby Juve-Roma ai quarti : Champions League: quali avversarie sfideranno Juventus e Roma nei quarti di finale? Il Sorteggio per conoscere gli accoppiamenti delle otto migliori squadre d'Europa è...

Tabellone Champions League - il derby tutto italiano ed il sorteggio da sogno - le possibili avversarie di Juve e Roma : Tabellone Champions League, grande impresa per l’Italia che ai quarti di finale potrà contare su due squadre italiane, la Juventus e la Roma, non succedeva da ben 11 anni, adesso le due squadre possono arrivare fino in fondo alla competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha più chance mentre quella di Di Francesco può rappresentare la mina vagante. Ed ai quarti il sorteggio può regalare proprio lo scontro tra Juventus e Roma, un ...

La Roma ha passato il turno e giocherà ai quarti di finale di Champions League : La Roma giocherà ai quarti di finale di Champions League dopo aver vinto per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk. La Roma ha segnato all’inizio del secondo tempo grazie a Edin Džeko. Roma-Shakhtar Donetsk era il ritorno degli ottavi di finale The post La Roma ha passato il turno e giocherà ai quarti di finale di Champions League appeared first on Il Post.

