Champions | Mourinho | ' Niente drammi | domani è un altro giorno'

LIVE Manchester United-Siviglia - Champions League in DIRETTA : 0-0. Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata ...

Champions League - Roma-Shakhtar : giallorossi a caccia dei quarti di finale. Il Siviglia spaventa Mourinho… : Champions League, Roma-Shakhtar: giallorossi a caccia dei quarti di finale. Il Siviglia spaventa Mourinho… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Champions League, Roma-Shakhtar- In casa Roma è già tempo di vigilia Champions. Dopo il netto successo in campionato contro il Torino, gli uomini di Di Francesco si preparano al big di domani sera contro lo ...

Chelsea - Conte deluso : 'Sarà dura arrivare in Champions. Su Mourinho...' : Antonio Conte ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa contro il Manchester United : 'C'è grande delusione. Quando non riesci a vincere queste partite devi guardarti dentro e chiederti perché. Facciamo fatica. Oggi era ...

Premier League - giornata importante in chiave Champions : Conte Vs Mourinho [VIDEO] : Si avvicina l’inizio della giornata di Premier League, un turno che può essere fondamentale in chiave Champions League. Si apre con la gara delle 13.30 tra Leicester e Stoke mentre alle 16 il Liverpool affronta il West Ham, trasferta insidiosa per l’Everton contro il Watford. Il clou è però di domenica, il Tottenham è chiamato dalla difficile trasferta sul campo del Crystal Palace mentre il big match metterà di fronte il Manchester ...

Champions League - Mourinho criticato : Certi opinionisti stanno inventando un nuovo sport, quando il suo Manchester non aveva la palla lui non tornava? Appena vedrò Beckham gli chiederò se lui non dovesse difendere quando la palla l'...

Champions League - Siviglia-Manchester United 0-0 : Mourinho resiste a Montella : SIVIGLIA , Spagna, - Finisce 0-0 all' Estadio Ramón Sánchez Pizjuán la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United . Meglio la squadra di Montella che ...

Champions League - un ottimo Siviglia sbatte contro il ‘muro’ del Manchester United : De Gea salva Mourinho : Si è concluso il match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United. Ottima prova della squadra di Montella che avrebbe meritato di vincere visto la mole di occasioni create. Il muro eretto dai ‘Red Devils’, però, ha resistito con la gara che è terminata 0-0. Tutto aperto sul fronte qualificazione con la sfida di ‘Old Trafford’ che sarà decisiva. I lusitani partono subito forte con ...