Champions | Montella elimina Mourinho e il web si scatena

Champions - Montella elimina Mou : “serata speciale” : “Vincere in questo stadio, fare un risultato prestigioso in questo stadio mi rende felice, molto felice. E’ una serata speciale”. Le parole di Vincenzo Montella dopo il successo all’Old Trafford, segnato dalle reti di Ben Yedder, cui il tecnico italiano fa i complimenti: “Il merito è suo. Sono felice anche per lui, anche perchè ultimamente ha un po’ sofferto per le mie scelte”. “Il sorteggio? Non ...

Champions - Man United-Siviglia 1-2 : Ben Yedder manda Montella ai quarti : Vincenzo Montella batte José Mourinho. A inizio stagione sarebbe stato impossibile, ora suona semplicemente strano. Ma chiariamo subito, il 2-1 con cui il Siviglia sbanca Old Trafford e si guadagna i ...

LIVE Manchester United-Siviglia - Champions League in DIRETTA : 0-0. Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata ...

RISULTATI Champions LEAGUE / Diretta gol live score - ritorno ottavi : Montella - un italiano ai quarti? : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite di ritorno per gli ottavi di finale. Roma Shakhtar Donetsk e Manchester United Siviglia si giocano martedì 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Siviglia - Montella : "Hanno deciso due episodi. Difficile adesso approdare in Champions" : "C'è moltissima delusione. Abbiamo fatto una buona partita ma alla fine hanno deciso due episodi sfortunati". Sconsolato Vincenzo Montella nel post gara di Siviglia-Valencia perso dall'allenatore ...

Champions League - Siviglia-Manchester United 0-0 : Mourinho resiste a Montella : SIVIGLIA , Spagna, - Finisce 0-0 all' Estadio Ramón Sánchez Pizjuán la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United . Meglio la squadra di Montella che ...

Champions League - il Siviglia di Montella sfida lo United : “proveremo a fare la storia” : Il Siviglia di Vincenzo Montella domani sera ospiterà al Sanchez Pizjuan il Manchester United per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le parole del tecnico dei lusitani in conferenza stampa alla vigilia della sfida: “Queste sono partite di livello altissimo, bisogna affrontarlo al meglio, stando sempre concentrati, con velocità mentale e con la massima tecnica. Dovremo far vedere di essere migliori rispetto a ...

Champions - Montella : 'Studiavo Mourinho - ora lo sfido : serve un Siviglia pazzo' : È arrivato ad essere il giocatore più caro del mondo prima del trasferimento di Neymar e sinceramente spero che non giochi. Per me sarà la seconda partita in Champions League e sono contento di ...