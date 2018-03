Champions League | Minsk-Avellino 72-81

La Roma ai quarti di Champions League - LaPresse - : Due italiane ai quarti di finale di Champions League. Dopo la Juventus anche la Roma stacca il pass grazie alla vittoria 1-0 all'Olimpico con lo Shaktar e ribalta la sconfitta 2-1 in Ucraina. Decide ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova vince la battaglia di Lodz! Sconfitto il Belchatow al tie-break : rimonta da urlo : Civitanova ha gettato il cuore oltre l’ostacolo ed è riuscita nell’impresa mastodontica di rimontare dallo 0-2 davanti ai 10000 infuocati tifosi che hanno gremito l’Atlas Arena di Lodz. I Campioni d’Italia hanno Sconfitto il PGE Skra Belchatow per 3-2 (25-27; 26-28; 25-13; 25-22; 15-10) nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile e hanno compiuto un piccolo passo verso la ...

Besiktas-Bayern Monaco 1-3 - il club tedesco vola ai quarti di Champions League : Besiktas-Bayern Monaco 1-3- Tutto facile per il Bayern Monaco che si conferma anche nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Besiktas e vola ai quarti della competizione. Dopo il 5-0 dell’andata, il club tedesco si conferma anche al ritorno, successo per 1-3 anche in trasferta e qualificazione mai in discussione. Il match si sblocca dopo 18 minuti con Alcantara, all’inizio del secondo tempo autogol di Gonul, ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Dubrovnik-Brescia 10-7. Il secondo quarto tradisce i lombardi : Il Brescia cede il passo al Dubrovnik per 10-7 nella Champions League di Pallanuoto maschile e si vede scavalcare in classifica dalla squadra di Renzuto Iodice. Ora i lombardi occupano il quarto posto, l’ultimo utile per il passaggio alla Final Eight, con un solo punto di margine sulla Dinamo Mosca. Nel primo quarto parte bene Brescia, in vantaggio con Rizzo a 5’32” dal termine, ma Renzuto Iodice pareggia a 5′ esatti ...

LIVE Barcellona-Chelsea - Champions League in DIRETTA : 0-0. Antonio Conte cerca il colpaccio al Camp Nou : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. Al Camp Nou, una grande classifica del calcio europeo tra due compagini composte da Campioni che si Contenderanno un posto per i quarti di finale. Gli spagnoli partono da una condizione di vantaggio, avendo pareggiato all’andata (1-1), grazie al solito Leo Messi che ha interrotto anche il digiuno di ...

