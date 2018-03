Champions | 1-0 a Shakhtar | Roma ai quarti

La Roma fa festa : 1-0 allo Shakhtar e quarti di finale di Champions raggiunti : La Roma di Eusebio Di Francesco ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Champions League e lo fa bene al termine di un match difficile contro lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi hanno ...

PAGELLE / Roma Shakhtar (1-0) : i voti della partita (Champions League ottavi) : PAGELLE Roma Shakhtar, 1-0 i voti della partita di Champions League: il gol di Edin Dzeko serve alla squadra giallorossa per ribaltare l'andata e qualificarsiai quarti di finale(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:25:00 GMT)

Champions League Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 - il tabellino : ROMA - La Roma batte lo Shakhtar Donetsk con il punteggio di 1-0 nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e stacca il pass per i quarti. A realizzare il gol ...

Champions - Roma-Shakhtar 1-0 : Dzeko decide - giallorossi ai quarti di finale : il trionfo di Dzeko, dell'uomo che non doveva esserci e che invece porta la Roma tra le otto regine d'Europa. È la quarta volta nella storia dei giallorossi che arrivano fin lassù, la prima grande ...

Champions - la Roma si sveglia e vola ai quarti : contro lo Shakhtar finisce 1-0 : La Roma ribalta la sconfitta dell'andata negli ottavi di Champions contro lo Shaktar battendo gli ucraini 1-0. In rete Dzeko al 52'

Champions. Il gol di Dzeko ribalta lo Shakhtar. L'1-0 basta per prendere i quarti : Il bosniaco segna al 52' grazie a una palla rubata da Strootman. Ucraini in dieci nel finale per il rosso a Ordets, costretto a fermare con le cattive il n.9 lanciato a rete. Clamorosa sorpresa all'Old Trafford: il Siviglia di Montella vince 2-1 e fa fuori lo United di Mourinho

Video Gol Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 : Highlights e Tabellino Champions League 13-03-2018 : Risultato Finale Roma-Shakhtar Donetsk 1-0: Cronaca e Video Gol Dzeko Champions League, Ritorno Ottavi Champions League 13 Marzo 2018 Tutto è reale. La Roma batte lo Shakhtar Donetsk 1-0 e vola ai Quarti di Finale di Champions League dopo 10 anni. Lo fa vincendo uno partita molto tesa dal punto di vista tattico ed emotivo, con tanto di rissa finale tra le due squadre. Ma adesso non conta più nulla. Non c’è più sofferenza e paura. ...

Champions - obiettivo quarti : la Roma all’Olimpico contro lo Shakhtar| Finale 1-0 : Roma in Champions e Milan e Lazio al dentro o fuoriLa missione è non lasciare sola la Juventus in Coppa

Champions League 2018 - Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 : decide Dzeko - giallorossi ai quarti di finale! : La Roma si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno sconfitto lo Shakhtar Donetk per 1-0, ribaltando così la sconfitta per 1-2 maturata tre settimane fa nel match d’andata. I giallorossi tornano così tra le otto grandi d’Europa a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando vennero poi eliminati dal Manchester United come nella stagione precedente. I ...

Champions - obiettivo quarti : la Roma all’Olimpico contro lo Shakhtar| Diretta 1-0 : Roma in Champions e Milan e Lazio al dentro o fuoriLa missione è non lasciare sola la Juventus in Coppa

Pagelle/ Roma Shakhtar : i voti della partita (Champions League ottavi - primo tempo) : Pagelle Roma Shakhtar, i voti della partita di Champions League: nel ritorno degli ottavi di finale i giallorossi erano chiamati a rimontare la sconfitta dell'andata per qualificarsi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:45:00 GMT)

ROMA SI QUALIFCA AI QUARTI SE.../ Champions League - risultati con lo Shakhtar : non cambia nulla - serve un gol : La ROMA vuole qualificarsi ai QUARTI di finale della Champions League: nella partita di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk i giallorossi hanno bisogno di vincere ma può bastare un 1-0(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:21:00 GMT)

DIRETTA RISULTATI Champions League : in campo Roma Shakhtar 0-0 LIVE : In campo Roma Shakhtar 0-0 e Manchester United-Siviglia 0-0 LIVE LA CRONACA 13' Ritmi alti in questi minuti con le due squadre già lunghe sul terreno di gioco 10' Shakhtar PERICOLOSO! Palla messa in ...

Champions - obiettivo quarti : la Roma all’Olimpico contro lo Shakhtar| Diretta 0-0 : Roma in Champions e Milan e Lazio al dentro o fuoriLa missione è non lasciare sola la Juventus in Coppa