Centrodestra | Tajani | “Mai un governo Lega-M5s | si violerebbero i patti”

'Patto di pietra' per il Centrodestra. Ufficiale : Tajani candidato premier : Il presidente dell'Europarlamento ha sciolto la riserva. 'Una doppia vittoria, per allontanare gli inciuci', commenta Giorgia Meloni. Cauto Salvini: con Berlusconi bisogna sempre avere quattro occhi ...

Centrodestra - il sì di Tajani al grande passo : 'L'Italia deve contare di più' : 'È pronto a entrare rientrare nella politica italiana?', gli viene chiesto. E lui parla di Europa qui alla Link Campus University, l'ateneo di Enzo Scotti dalle parti...

Berlusconi : “Tajani ha sciolto le riserve - sarà il candidato premier del Centrodestra” : «Sono lieto di potervi dare una buona notizia. L’attuale presidente del Parlamento europeo il nostro amico Antonio Tajani ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità che gli avevamo richiesto a guidare il prossimo governo di centrodestra». È l’annuncio che Silvio Berlusconi ha fatto nel corso di Matrix su Canale 5. Berl...

Silvio Berlusconi a Matrix : "Antonio Tajani ha sciolto la riserva - è pronto a guidare il prossimo governo di Centrodestra" : "Sono lieto di annunciare che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ospite a Matrix su Canale 5.Al giornalista che gli chiedeva se è sicuro che Tajani ha dato la sua disponibilità, il Cav ha risposto: "Mi ha detto che dopo il mio annuncio confermerà con ...

Elezioni - Berlusconi : “Premier del Centrodestra? Tajani è l’uomo giusto. Sarà lui a dire se è disponibile” : “Tajani occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui ...