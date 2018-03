Centrodestra | sarà Salvini a trattare su presidenze Camera e Senato

Risultati elezioni 2018 - i numeri del nuovo Parlamento : alla Camera il Centrodestra a quota 260 - i 5 Stelle saranno 221 : Il M5s è il gruppo di gran lunga più numeroso in Parlamento. La coalizione di centrodestra ha la base più larga di parlamentari. Sono chiuse le operazioni di conteggio di voti e di distribuzione dei seggi della Camera e del Senato. Formalmente i dati non sono completi al cento per cento perché alcuni verbali – come segnala il ministero dell’Interno – sono stati inviati direttamente dai presidenti dei seggi alle corti di appello ...

Meloni : governo di Centrodestra o FdI sarà all'opposizione : Roma, 5 mar. , askanews, 'O ci sarà un governo di centrodestra o il destino di Fratelli d'Italia in questa legislatura sarà di trovarsi all'opposizione'. Lo ha detto Giorgia Meloni, escludendo governi ...

Sarà Antonio Tajani il “candidato premier” del Centrodestra : Il suo nome circolava da settimane, ora lo hanno confermato sia lui che Silvio Berlusconi The post Sarà Antonio Tajani il “candidato premier” del centrodestra appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - Berlusconi : 'Ok da Tajani - sarà premier Centrodestra' | : I leader della coalizione si sono ritrovati insieme a Roma. Berlusconi: "Vittoria guidata da noi 4 eroi". Salvini: "Pd prenderà una batosta. Tra una settimana avremo nostro governo". Meloni: "O nostro ...

Berlusconi : “Tajani ha sciolto le riserve - sarà il candidato premier del Centrodestra” : «Sono lieto di potervi dare una buona notizia. L’attuale presidente del Parlamento europeo il nostro amico Antonio Tajani ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità che gli avevamo richiesto a guidare il prossimo governo di centrodestra». È l’annuncio che Silvio Berlusconi ha fatto nel corso di Matrix su Canale 5. Berl...

Elezioni - Berlusconi : “Premier del Centrodestra? Tajani è l’uomo giusto. Sarà lui a dire se è disponibile” : “Tajani occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui ...

Elezioni : Salvini - giovedì all’Eur ci sarà tutto Centrodestra - anche Berlusconi : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “giovedì alle 18 all’Atlantic dell’Eur – era una manifestazione della Lega che abbiamo poi deciso di allargare – ci saranno Berlusconi, Meloni, quarta gamba e tutte le gambe del mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai 1. L'articolo Elezioni: Salvini, giovedì all’Eur ci sarà tutto centrodestra, anche Berlusconi ...

Salvini : “All’interno del Centrodestra sarà premiato il coraggio della Lega” : Matteo Salvini avverte l’aria del trionfo annunciato. Il centrodestra è pronto a riprendere la guida del Paese. “Mi impegno e giuro di

M5S : sarà ballottaggio con Centrodestra : 22.25 "Siamo a 10 giorni dal voto e ormai è chiaro: il 4 marzo ci sarà un ballottaggio tra noi e i partiti del centrodestra che hanno rubato il futuro ai giovani e ai meno giovani italiani". Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Di Maio. "Il Pd è fuori combattimento e, anzi,Renzi fa la campagna per il M5S raccontando a tutti che abbiamo restituito 23 mln di euro di stipendi". E a proposito dell'inchiesta di Napoli: "La Campania ...

Elezioni - è corsa al voto utile : il Centrodestra cresce al Nord - il M5s al Sud. E 69 collegi decidono se ci sarà maggioranza : Il Nord dominato dal centrodestra con sempre meno eccezioni. Le cosiddette Regioni rosse ridotte a un ultimo, valoroso, fortino di resistenza del Partito democratico. Il Sud, infine, un enorme campo di battaglia in cui ogni voto strappato dalle destre ai Cinquestelle e dai Cinquestelle alle destre può essere decisivo per accendere il jackpot completo o al contrario fermare l’onda cavalcata da Berlusconi, Salvini, Meloni e dai loro ...

Vittoria del Centrodestra o pareggio : sarà una battaglia all’ultimo voto : L’ultima istantanea dell’Istituto Piepoli, che precede il black out sui sondaggi, è quasi identica a quella di sette giorni fa. Cambiano solo un paio di zero virgola: come se certi fatti, dal delitto orrendo di Macerata alla «rimborsopoli» grillina, fossero scivolati via senza lasciare traccia. Di sicuro non ne ha profittato il leader della Lega Ma...

[Il retroscena] Draghi o Tajani - ecco chi sarà il premier del Centrodestra al governo : Degli Esteri? Dell'Interno? Dell'Economia? L'ex premier sembra prenotarne un altro, lo Sviluppo Economico. "Sento il dovere di mettermi al servizio del mio Paese. Dopo la vittoria del centrodestra ...

Giorgia Meloni a Domenica Live/ Centrodestra - da Macerata all'orrore delle foibe : sarà la prima premier donna? : Giorgia Meloni a Domenica Live nello spazio Elezioni 2018: Centrodestra, immigrazione e programmi, la leader di Fratelli d'Italia sarà premier?.