Centrodestra | Salvini è il leader ma non faccia accordi separati con M5S

Presidenze Camere - M5s : al via i colloqui. Centrodestra : via libera a Salvini per trattative : Il dibattito del dopo voto si concentra sul rebus delle Presidenze. Grillo-Toninelli: figure di garanzia.

Centrodestra - mandato a Salvini per trattare su Camere-governo : Roma, 14 mar. , askanews, Stessa sede di molti vertici, Palazzo Grazioli, residenza romana del Cavaliere, ma carte in tavola completamente diverse per il primo summit del Centrodestra post-elezioni. ...

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel Centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Centrodestra : sarà Salvini a trattare su presidenze Camera e Senato - : Vertice notturno a Palazzo Grazioli tra i leader della coalizione. Berlusconi e Meloni hanno dato al segretario della Lega il mandato per trattare sui vertici di Montecitorio e Palazzo Madama con Pd e ...

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze : Nella riunione a Palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno confermato la leadership del segretario della Lega.

Centrodestra - mandato a Matteo Salvini : tratterà sulla presidenza delle Camere : La decisione al termine dell’incontro che si è tenuto a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, il leader della Lega e la presidente di Fdi Giorgia Meloni

Centrodestra : via libera a Salvini per il rebus presidenze Camere : La decisione nel primo incontro dei leader della coalizione a Palazzo Grazioli con Berlusconi e la Meloni. Ok anche a trattare con M5s. Escluse, invece, intese con il Pd -

Via libera del Centrodestra a Salvini per trattare sui presidenti di Camera e Senato : E' andato in scena a palazzo Grazioli il vertice del centrodestra tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'incontro, il primo post elezioni, è servito a fare il punto sulla situazione politica e...

Vertice di Centrodestra : via libera a Salvini a trattare sulle presidenze delle Camere : Toccherà a Matteo Salvini condurre il dialogo con le altre forze politiche, in particolare il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, in vista dell'elezione dei presidenti delle Camere. La ...

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze : Centrodestra, Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze Concluso l’incontro a Palazzo Grazioli tra i tre leader del Centrodestra. Nella riunione Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno confermato la leadership del segretario della Lega: sarà lui che avvierà i negoziati con M5s e Pd per le presidenze di Camera e Senato. Al […] L'articolo Centrodestra, Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle ...

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà le trattative per il rebus delle presidenze : Centrodestra, Matteo Salvini guiderà le trattative per il rebus delle presidenze Il leader della Lega ha avuto l’ok di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni: sarà lui a trattare con M5s e Pd per cercare una soluzione per le presidenze di Camera e Senato. L’incontro, il primo dopo le elezioni politiche, serviva per fare un punto […] L'articolo Centrodestra, Matteo Salvini guiderà le trattative per il rebus delle presidenze proviene ...

Vertice notturno del Centrodestra a palazzo Grazioli. A Matteo Salvini il mandato di trattare per le presidenze delle Camere : Al momento della torta di mele, Giorgia Meloni si rivolge a Matteo Salvini e dice: "Matteo, perché non lo fai tu il presidente del Senato?". Al termine di una giornata di tensione, segnata dalla conferenza stampa del numero uno leghista a Strasburgo in cui è stata ribadita la linea anti-Ue del Carroccio, i tre leader del centrodestra si incontrano a palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, per la prima volta dopo il ...

Centrodestra - Salvini condurrà la trattativa sulla presidenza di Camera e Senato : Pieno riconoscimento alla leadership di Matteo Salvini al quale Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno dato mandato a incontrare M5S e Pd per cercare una soluzione per le presidenze di Camera e Senato. È questa, a quanto si apprende, una delle decisioni del vertice di Palazzo Grazioli. Un incontro, si fa sapere, in cui tutti e tre i leader hanno ...

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà le trattative per il rebus delle presidenze di Camera e Senato : Pieno riconoscimento alla leadership di Matteo Salvini al quale Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno dato mandato a incontrare M5s e Pd per cercare una soluzione per le presidenze di Camera e ...