Centrodestra | Matteo Salvini guiderà le trattative per il rebus delle presidenze di

Renato Brunetta : 'Governo di Centrodestra con l'appoggio di Matteo Renzi' : 'Le elezioni le ha vinte il centrodestra unito , abbiamo oltre 270 deputati, e circa 140 senatori. Non abbiamo la maggioranza assoluta, ma il M5S è molto più lontano. Spetta a noi il diritto dovere di ...

Berlusconi : «L’incarico al Centrodestra - sosterrò Matteo e sarò il garante» : Il leader di Forza Italia: il voto non era un derby tra di noi. Deluso? Non totalmente, ho la fiducia di milioni di italiani. Il presidente della Repubblica saprà eseguire con saggezza un compito difficile

Matteo Salvini : "Il Centrodestra salirà compatto al Quirinale" : "Sono contento della compattezza del centrodestra, andremo insieme al Quirinale. Siamo la prima coalizione e siamo la speranza per gli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a Milano."Siamo pronti, abbiamo un programma, una squadra - ha continuato -. Se ci chiamano, incominciamo a lavorare da domani mattina. Non facciamo accordi partiti o politici".Salvini ha teso la mano a "chi condivide il ...

Matteo giura fedeltà al Centrodestra : "Non si cambia squadra" : La 'Lega a cinque stelle', il fantagoverno frutto dell'inedita alleanza M5s-Lega autosufficiente in Parlamento, sembra già un'ipotesi destinata a tramontare. Nella confusione post-voto nulla può ...

Matteo Salvini dice che vuole governare col Centrodestra - non con «alleanze strane» : Ma anche Di Maio dice di essere «proiettato al governo»: solo che nessuno dei due avrà abbastanza seggi The post Matteo Salvini dice che vuole governare col centrodestra, non con «alleanze strane» appeared first on Il Post.

Matteo Salvini - exploit Lega : risultati elezioni 2018/ “No coalizioni con M5s : governi il Centrodestra” : Matteo Salvini e la Lega trainano la coalizione di Centrodestra alle elezioni 2018: le parole del leader del Carroccio in conferenza stampa per commentare i risultati(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 12:30:00 GMT)

Pd - "Matteo Renzi ha deciso di dimettersi"Salvini : la Lega governerà con il Centrodestra M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" : Il leader leghista sgombra il campo da "alleanze strane". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Matteo Salvini : "La Lega al Governo con l’alleanza di Centrodestra. Nessun asse con M5S" : Il leader leghista nel primo intervento dopo le elezioni ribadisce che manterrà gli impegni presi in campagna elettorale e rivendica il ruolo di principale vincitore

Matteo Salvini : "Vogliamo governare con la coalizione di Centrodestra" : "Facciamo parte di una coalizione e io sono abituato a mantenere le promesse e la parola. Quindi ragioneremo con la nostra coalizione, che è quella di centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, commentando il voto del 4 marzo. E a un possibile sostegno a un governo dei 5 stelle ha scandito: "No", seguito dal gesto delle mani a disegnare il NO.Salvini, che è entrato in sala stampa sorridendo e mandando baci ai cameraman, ha tenuto ...

Matteo Salvini e la Lega davanti a Forza Italia : il leader del Carroccio leader del Centrodestra? : Certo, i dati sono soltanto quelli dei primi exit-poll : da prendere con le pinze. Ma tra i numeri emerge il testa a testa serratissimo tra Lega e Forza Italia , date sostanzialmente in pareggio. E ...

Il Centrodestra e la leadership - Matteo Salvini ospite di #Italia18 Diretta video : Il leader della Lega intervistato da Labate e Alessandra Arachi. Per le domande, gli hashtag: #Italia18 e #corrierelive. Potrete seguire la Diretta sul sito del Corriere e anche sul suo account Facebook

Elezioni 2018 - come si vota/ Matteo Renzi : “proposte Centrodestra fantasmagoriche - Berlusconi è surreale” : Elezioni 2018, come si vota col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Renzi, "no al Governo con M5s e Lega. Le proposte del Centrodestra sono fantasmagoriche"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

MATTEO SALVINI A DOMENICA LIVE/ Centrodestra - alleanza ‘fragile’ con Berlusconi e Meloni : e sul Job’s Act.. : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: elezioni 2018, il Centrodestra con l'alleanza fragile con Berlusconi e Meloni. Gli "inciuci", la campagna elettorale e la mezza apertura sul Job's Act(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:44:00 GMT)

Matteo Renzi si gioca la carta istituzionale : su Macerata punta ai voti dei moderati di Centrodestra (di P. Salvatori) : Il colpo di scena, l'unico in poco meno di due ore nel teatro romano dell'Eliseo, arriva sui titoli di coda. Matteo Renzi, solito completo blu e solita camicia bianca sbottonata sul collo, invita a salire sul palco Romano Carancini. Proprio lui, il sindaco democratico di Macerata che negli ultimi giorni è stato investito prima dallo scempio del corpo della povera Pamela Mastropietro, poi dalla sparatoria di sabato messa in atto da Luca ...