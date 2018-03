Centrodestra | Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze

Centrodestra - mandato a Matteo Salvini : tratterà sulla presidenza delle Camere : La decisione al termine dell’incontro che si è tenuto a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, il leader della Lega e la presidente di Fdi Giorgia Meloni

Vertice notturno del Centrodestra a palazzo Grazioli. A Matteo Salvini il mandato di trattare per le presidenze delle Camere : Al momento della torta di mele, Giorgia Meloni si rivolge a Matteo Salvini e dice: "Matteo, perché non lo fai tu il presidente del Senato?". Al termine di una giornata di tensione, segnata dalla conferenza stampa del numero uno leghista a Strasburgo in cui è stata ribadita la linea anti-Ue del Carroccio, i tre leader del centrodestra si incontrano a palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, per la prima volta dopo il ...

Renato Brunetta : 'Governo di Centrodestra con l'appoggio di Matteo Renzi' : 'Le elezioni le ha vinte il centrodestra unito , abbiamo oltre 270 deputati, e circa 140 senatori. Non abbiamo la maggioranza assoluta, ma il M5S è molto più lontano. Spetta a noi il diritto dovere di ...

Berlusconi : «L’incarico al Centrodestra - sosterrò Matteo e sarò il garante» : Il leader di Forza Italia: il voto non era un derby tra di noi. Deluso? Non totalmente, ho la fiducia di milioni di italiani. Il presidente della Repubblica saprà eseguire con saggezza un compito difficile

Matteo Salvini : "Il Centrodestra salirà compatto al Quirinale" : "Sono contento della compattezza del centrodestra, andremo insieme al Quirinale. Siamo la prima coalizione e siamo la speranza per gli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a Milano."Siamo pronti, abbiamo un programma, una squadra - ha continuato -. Se ci chiamano, incominciamo a lavorare da domani mattina. Non facciamo accordi partiti o politici".Salvini ha teso la mano a "chi condivide il ...

Pd - "Matteo Renzi ha deciso di dimettersi"Salvini : la Lega governerà con il Centrodestra M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" : Il leader leghista sgombra il campo da "alleanze strane". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

