Centro di controllo a rischio chiusura | ' Serrato confronto con Enav'

Mobillo - il Centro Ue per il controllo delle malattie : “In Italia casi in calo” : Cala il numero dei casi di morbillo in Italia: dall’inizio del 2018 alla prima settimana di marzo sono stati 164 quelli segnalati, e due le morti, quando nel 2017 nello steso periodo si erano già superati i mille casi. Complessivamente a gennaio 2018, in 15 paesi dell’Unione europea, sono stati registrati 1073 casi, con gli aumenti più consistenti in Grecia e Francia. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino pubblicato dal ...