Celebrity MasterChef 2 | concorrenti | giudici | prove e numero di puntate

Anteprima Celebrity MasterChef 2 : Dopo la grande fortuna avuta con la prima stagione, ritorna sugli schermi di Sky Uno Hd, giovedì 15 marzo 2018 alle ore 21.15 la seconda stagione dello spin-off creato da Masterchef Italia, Celebrity Masterchef 2. A contendersi il titolo di secondo Celebrity Masterchef d'Italia saranno i personaggi della tv, attrici, giornalisti, ex sportivi e non solo, con un elemento caratterizzante che li accomuna, ossia la passione per la cucina e ...

Celebrity MasterChef Italia 2 - cast concorrenti e giudici : dal 15 marzo torna la 2ª edizione su Sky Uno : Giovedì 15 marzo al via in prima serata su Sky Uno Celebrity MasterChef Italia 2. torna così la versione VIP del celebre cooking show che nella prima edizione aveva visto il trionfo di Roberta Capua. Scopriamo ora chi saranno i nuovi concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport che si sfideranno per il titolo di secondo Celebrity MasterChef Italiano. Al via la nuova edizione di Celebrity MasterChef Italia su ...