Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Il matrimonio? “Non è il momento!” | dettagli anche

BELEN RODRIGUEZ / Presenta la nuova linea di costumi insieme a Cecilia ed è tripudio di likes : BELEN RODRIGUEZ Presenta la sua nuova linea di costumi da bagno insieme a Cecilia di likes e subito su Instagram è tripudio di likes da parte dei followers.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:04:00 GMT)

“È successo di tutto”. Cecilia Rodriguez piccantissima su Ignazio Moser. La sorellina di Belen e quella foto ‘interessante’ del fidanzato… : Inutile negarlo, sono loro la coppia del momento. E loro, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo sanno e non perdono occasione per far parlare. Le chiacchiere, per la verità, si sono sprecate dall’inizio, da quando la sorellina di Belen ha messo in un angolo il fidanzato Francesco Monte per l’ex ciclista, dentro le mura del Grande Fratello. Poi le voci di una gravidanza di lei, quindi di un possibile e imminente matrimonio. Chiacchiere ...

“Nozze da sogno…”. Chechu e Nacho stupiscono tutti. Ormai da giorni si vocifera sul matrimonio segreto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e adesso viene fuori la verità. A confessare tutto è proprio la sorellina di Belen che - a questo punto - non si può più nascondere : “La festa dell’amore” : Sono passati ben cinque mesi da quando è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati in un secondo, al punto che lei ha lasciato il fidanzatissimo Francesco Monte, ma questa Ormai è storia. Dopo l’uscita dalla casa nessuno dava un centesimo alla coppietta, ma alla fine hanno stupito tutti e sono ancora insieme. Sul web è un pullulare di foto e ...

Ignazio Moser pubblica una foto hot. E arriva il doppio senso di Cecilia Rodriguez : La storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez procede a gonfie vele, i due sono più complici e uniti che mai. Partecipano alle serate insieme, vivono praticamente nella stessa casa a Milano ...

Cecilia e Ignazio : matrimonio segreto in Argentina? Parla la Rodriguez : Gossip news: Cecilia e Ignazio stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A quasi cinque mesi dall’inizio della relazione al Grande Fratello Vip, la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser sono più innamorati che mai. Ospite di Raccontami […] L'articolo Cecilia e Ignazio: matrimonio segreto in Argentina? Parla la Rodriguez proviene da ...

Belen Rodriguez e Cecilia in costume : la FOTO su Instagram fa il botto : 1/10 FOTO Instagram ...

Cecilia Rodriguez E IGNAZIO MOSER / Ospiti a Guess My Age : le dichiarazioni sui progetti futuri : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER sono stati Ospiti della Special Edition di Guess My Age, nella quale hanno parlato del loro rapporto e dei progetti per il futuro.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:52:00 GMT)

Cecilia Rodriguez completamente nuda : FOTO clamorosa su Instagram : 1/12 FOTO Instagram ...

Torna il Grande Fratello - Nip - . E Cecilia Rodriguez sconsiglia l'armadio : 'Sennò succede un altro bordello' : Mediaset ha deciso che si farà il Grande Fratello Nip , non important person, e lo condurrà Barbara Palombelli . Il reality di Cinecittà andrà in onda a metà aprile, ma i nuovi inquilini si scelgono ...

Belen - Cecilia e Jeremias Rodriguez : crisi tra i loro genitori? : Aria di crisi tra i genitori di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez? Nella giornata di ieri Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, ha festeggiato i suoi 55 anni in un locale di Milano insieme agli amici e ai parenti. Grande assente della serata il capofamiglia Gustavo. Sono stati in molti a notarlo da alcune foto della festa trapelate sui social, domando nei vari commentati dove fosse finito e perché non fosse presente. ...

Cecilia Rodriguez cade sul palco in diretta : Brutta caduta in diretta per Cecilia Rodriguez, che stava presentando una serata quando, complice il lungo abito da sera nero, è scivolata sul palco, davanti alla platea di spettatori. La Rodrihuez ha avuto bisogno dell’intervento di un uomo da dietro le quinte per rialzarsi in piedi, e poi, rivolta al pubblico, ha chiesto scusa per il fuori programma. La caduta è stata ripresa da una persona presente tra gli spettatori e il video è stato poi ...

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sbarcano in seconda serata su Rete4 : Giulia De Lellis insieme a Cecilia Rodriguez su Rete 4 in seconda serata Si può dire che il Grande Fratello Vip sia stato come una sorta di ufficio di collocamento: Cristiano Malgioglio, dopo la parentesi a 90 Special, è stato ospite fisso a La vita in diretta per parlare di Festival di Sanremo ed è in radio con La famiglia giù al Nord su Rtl 102.5. Luca Onestini è stato protagonista di uno scherzo de Le Iene ai danni della fidanzata di Ivana ...

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez ospiti di Ieri oggi italiani su Rete 4 : conduce Rita Dalla Chiesa : Giulia De Lellis torna in tv. Ecco dove si rivedrà l'”esperta di tendenze”-concorrente del Grande Fratello Vip 2-fidanzata di Andrea Damante. Assieme a lei anche Cecilia Rodriguez, in gara con lei nel reality show di Canale 5 e attuale compagna di Ignazio Moser. Ieri oggi italiani con Maurizio Costanzo e Rita Dalla Chiesa su Rete […] L'articolo Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez ospiti di Ieri oggi italiani su Rete 4: conduce ...

VIDEO | Cecilia Rodriguez cade rovinosamente durante un evento : “Una figura di m*rda”. Così Cecilia Rodriguez, 28 anni, ha efficacemente sintetizzato una rovinosa caduta in cui è incappata...