C'è una maledizione che incombe sui presidenti della Camera (per chi ci crede) : Venerdì 23 marzo si svolgerà la prima seduta del nuovo Parlamento che darà ufficialmente il via alla XVIII legislatura. E già aleggia su palazzo Montecitorio quella che alcuni osservatori si dilettano a definire la 'maledizione' dello scranno piu' alto. Nessuna leggenda, nessuna credenza popolare. Più semplicemente si tratta di una semplice analisi della cronistoria ...

Milano-Sanremo 2018 : Peter Sagan e una maledizione da rompere : Prima o poi la vince Quando si pensa a Peter Sagan e alla Milano-Sanremo il primo pensiero che viene in mente è questo. Il 2018 sarà l’anno buono? Complici anche diverse assenze tra gli avversari, Sagan potrebbe trovare un campo partenti meno agguerrito nei suoi confronti, con la possibilità di giocarsi le proprie carte senza correre contro tutti e senza la necessità di inventari numeri come quello che ha infiammato la corsa nella scorsa ...

Muore un'altra attrice - ma non c'è nessuna 'maledizione a luci rosse' Video : un'altra giovane vita spezzata, la quinta in meno di tre mesi nell'industria a luci rosse [Video]. Così l'altra Hollywood presta inevitabilmente il fianco ai voli pindarici di opinionisti ed intellettuali d'annata, ruolo tipico di chi, scoprendosi assolutamente inadeguato a qualunque categoria professionale, finisce per inventarsi una professione del tutto inutile sbandierando una virtuale laurea in 'tuttologia'. Dunque, alimentata anche da ...

La maledizione delle comete : Halley - la sfortuna e la peste : Scienza Arriva Fetonte, l'asteroide delle stelle cadenti Fotogallery Stelle cadenti: arrivano le Orionidi, le 'briciole' della cometa di Halley Scienza La NASA festeggia Halloween con i suoni più ...

Mazzarri al Torino - una sfida che è un’occasione. Ma il mister dovrà scongiurare una maledizione molto particolare… : Walter Mazzarri torna in Italia dopo l’esperienza a luci e ombre del Watford in Premier League: pochi mesi lontano dai riflettori, e il tecnico toscano ritrova una panchina della Serie A, per giunta in un club glorioso come il Torino. Per il sanguigno mister che ha scritto alcune delle più belle pagine della storia di Livorno, Reggina, Sampdoria e Napoli è una sfida importante, che può diventare una grande occasione. Il Torino, infatti, ha ...