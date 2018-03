“C’è posta per te | quanti soldi a Belen e Iannone” | cifra stellare Maria De Filippi ha

caffeinamagazine

: #Sarri, c'è posta per te: il messaggio al veleno della #giornalista spagnola |VIDEO - tuttosport : #Sarri, c'è posta per te: il messaggio al veleno della #giornalista spagnola |VIDEO - GossipNews_Tv : C'è Posta Per Te: Luciana Littizzetto a chi manda la posta?: - antonioiadares6 : Sarri, c'è posta per te: il messaggio al veleno della giornalista spagnola Condiviso dal mio feed Google -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) C’èper te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. EDe, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitatoRodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Totti e Ilary Blasi, sabato scorso è stato il turno di un doppio incontro esilarante: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno infatti mandato una lettera alla coppia più bersagliata dalla cronaca rosa, accompagnata in trasmissione dal re del gossip, il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. Ovviamente l’argentina e il centauro non avevano idea di chi fosse il mittente e, anche se vi siete persi l’ultima ...