Cave : assessore veneto - dopo via libera a nuova legge adesso subito il piano : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘dopo 36 anni abbiamo finalmente una nuova legge sulle Cave. adesso pensiamo all’approvazione del piano (PRAC) che è strettamente legato alla legge, mettendo così a regime le nuove regole per le attività estrattive sul territorio regionale”. L’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin esprime la propria soddisfazione per l’approvazione da parte del consiglio ...

Cave : assessore veneto - dopo via libera a nuova legge adesso subito il piano (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nuove autorizzazioni riguarderanno solo ampliamenti di Cave esistenti, ma per quanto riguarda sabbia e ghiaia non potranno esserci neppure ampliamenti, se non nelle province di Verona e Vicenza. Ogni autorizzazione potrà essere prorogata una sola volta e il ristoro per la presenza di una cava non riguarderà soltanto il comune interessato ma anche i comuni contermini. Le Province potranno assumere la ...

