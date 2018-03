Casa Anziani di Osoppo | metà dipendenti minacciano lo sciopero

Trapani - scoperta Casa di riposo delle torture : “Anziani picchiati e umiliati” : La Guardia di Finanza di Trapani ha arrestato una coppia di coniugi che gestivano una casa di riposo lager per anziani. Nelle immagini si vedono violenze di natura verbale, psicologica e fisica ai danni degli ospiti, spesso anche sedati di notte con medicinali somministrati senza prescrizione medica.Continua a leggere

Trapani : anziani maltrattati in Casa di riposo abusiva - arrestata coppia : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Violenze fisiche e psicologiche e medicinali somministrati senza alcun controllo medico. Con l'accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria la Guardia di finanza di Trapani ha

Trapani : anziani maltrattati in Casa di riposo abusiva - arrestata coppia : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – Violenze fisiche e psicologiche e medicinali somministrati senza alcun controllo medico. Con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria la Guardia di finanza di Trapani ha arrestato due coniugi che gestivano nella propria abitazione a Nubia, frazione di Paceco (Trapani) una casa di riposo per anziani ...

Casa di riposo totalmente abusiva in Sicilia : arrestati i titolari - maltrattavano gli anziani [VIDEO e DETTAGLI] : ... con un approccio trasversale, i più rilevanti ed insidiosi fenomeni di abusivismo ed economia sommersa, a beneficio delle imprese che operano nella legalità ed a tutela della sicurezza e salute ...

Smog Cina : allerta arancione a Pechino - bambini e anziani a Casa : allerta arancione a Pechino per l’inquinamento dell’aria: l’avviso è valido da oggi a mercoledì, quando è atteso un fronte d’aria fredda che dovrebbe comportare un miglioramento della situazione. Xinhua riferisce che le autorità hanno invitato bambini e anziani a rimanere in casa, ed è vietata la circolazione ai veicoli più inquinanti e agli automezzi che trasportano rifiuti e scarti edilizi. Secondo il Centro nazionale ...

Anziani uccisi nella loro Casa : fermato 35enne : Svolta nelle indagini sulla morte della coppia di Anziani, barbaramente uccisi il primo marzo scorso nel giardino della loro casa, in una zona di campagna a Cison di Valmarino, nella provincia di ...

Coppia di anziani uccisa in Casa nel Trevigiano - arrestato un uomo - : Fermato un 35enne che sarebbe residente a Cison di Treviso, dove abitavano l'uomo di 72 anni e la donna di 69 assassinati nel proprio giardino. Il delitto sarebbe avvenuto per motivi economici

Trapani : Casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (3) : (AdnKronos) - Per il gip Brignone non bastavano gli arresti domiciliari per i quattro indagati, perché da casa avrebbero potuto "influenzare le fonti dichiarative. Oltre a ciò, la crudeltà ampiamente dimostrata non consente di confidare nel fatto che gli indagati si asterranno dal commettere reati d

Trapani : Casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (2) : (AdnKronos) - Due operatori, senza sapere di essere ascoltati dalle cimici, parlando di una povera anziana incontinente che continuava a sporcarsi dicevano: "Come si deve fare con questa pazza? Gli si mette un tappo nel culo". E l'altro: "Io oggi non gli do da mangiare, per me può morire". In un alt

Casa riposo lager per anziani a Trapani - arrestati verso il processo : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - verso la richiesta di rinvio a giudizio delle quattro persone arrestate, lo scorso novembre, con l'accusa di avere maltrattato, picchiato e minacciato diversi anziani, ospiti della Casa di riposo 'Rosanna' di Castellammare del Golfo (Trapani). La Procura di Trapani, di

Elezioni 2018. Gli anziani hanno votato Pd - i ragazzi del '99 il M5S. Le Casalinghe si sono astenute : Il Movimento 5 Stelle sfonda tra gli elettori esordienti, i ragazzi del 1999, ma anche tra casalinghe, piccoli imprenditori e nel mondo cattolico, mentre il Pd è primo tra gli anziani. Lo...

Treviso - coppia di anziani uccisa a sprangate nel giardino di Casa. Nessun oggetto di valore è stato rubato : Una coppia senza problemi economici e mai al centro di screzi familiari, con un passato privo di ombre. Così parenti e conoscenti descrivono Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, la coppia di anziani uccisi nel giardino della loro casa in una zona di Cison di Valmarino (Treviso) con molti colpi inferti con un’arma da taglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata sorpresa dall’assassino all’esterno della casa, ...

Treviso - due anziani coniugi uccisi nel giardino di Casa : Roma, 1 mar. , askanews, Duplice omicidio nel Trevigiano. Due settantenni, marito e moglie, sono stati trovati morti nel primo pomeriggio di giovedì nel giardino della loro abitazione in una zona ...

Coppia di anziani uccisa in Casa nel Trevigiano : Coppia di anziani uccisa in casa nel Trevigiano Coppia di anziani uccisa in casa nel Trevigiano Continua a leggere L'articolo Coppia di anziani uccisa in casa nel Trevigiano è su NewsGo.