Cantieri lavoro Ragusa | consiglieri segnalano | Comune agisce

Fin Cantieri sigla protocollo con regione Liguria e sindacati per politiche lavoro : ... ha sottolineato l'AD Giuseppe Bono , aggiungendo "lo scenario competitivo in cui quotidianamente operiamo, infatti, impone adeguate competenze specifiche e una sempre più stretta sintonia nel mondo ...

Terremoto - Anac : “Cantieri delle casette affidati a ditte senza certificati antimafia. Sospetto sfruttamento di lavoro nero” : Presenza di “soggetti non autorizzati” nei cantieri. Dove peraltro non è risultato reperibile “alcun dipendente” delle due ditte affidatarie dei lavori, Cns e Kyneo Energy e Facility. Le quali non hanno superato i controlli antimafia, per cui manca la verifica della “assoluta estraneità da legami criminosi“. Quanto al personale trovato al lavoro, si trattava di personale della “Essegi Linoleum di ...