Canna -gate - l'ironia di Striscia la Notizia : "Ecco perché la Marcuzzi era così furiosa" : Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è andata su tutte le furie accusando Eva Henger di andare in tutte le altre trasmissioni a parlare del Cannagate e di...

Canna -gate - Karina Cascella e Guendalina Canessa contro Eva Henger : 'Non se ne può più di te' : Le ex migliori amiche Karina Cascella e Guendalina Canessa si ritrovano d'accordo, dopo l'ultima litigata, nell'attaccare Eva Henger sulla questione ' Canna-gate ' e difendere Alessia Marcuzzi. ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Eva Henger e il Canna gate : ecco perché la Marcuzzi ha attaccato l'ex naufraga : ISOLA dei FAMOSI 2018 , anticipazioni: i motivi che avrebbero spinto Alessia Marcuzzi ad attaccare in diretta Eva Henger che ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla questione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Isola - diretta ottava puntata : Canna gate - furia Marcuzzi su Eva Henger. Nadia Rinaldi out. Simone - Jonathan e Marco in nomination : Su Leggo la diretta dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2018. nomination Simone, Jonathan e Marco in nomination. Amaurys il Meor porta Alessia sull'Isla Bonita L'Isola...