' Can you hear me? Mi sentite là fuori?' Addio a Stephen Hawking

TOTO CUTUGNO/ “Ho avuto la fortuna di scrivere - insieme a Minellono - 13 Canzoni per Celentano" (Sanremo Young) : Il celebre cantautore TOTO CUTUGNO è ospite nella finale di Sanremo Young. Si esibirà al fianco dei ragazzi in gara e sarà protagonista nello Showdown.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:18:00 GMT)

Leonardo De Andreis/ Sanremo Young - il Cantante è salvo grazie a ''Laura non c'è'' : Leonardo De Andreis è uno dei finalisti di Sanremo Young. Questa sera, 9 marzo, si è esibito sulle note di Laura non c'è ma non ha convinto Marco Masini.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 23:44:00 GMT)

Leonardo De Andreis/ Sanremo Young - Canta "Laura non c'è" ma non convince Marco Masini : "Troppi vocalizzi" : Leonardo De Andreis è uno dei finalisti di Sanremo Young. Questa sera, 9 marzo, si è esibito sulle note di Laura non c'è ma non ha convinto Marco Masini.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:26:00 GMT)

SANREMO YOUNG 2018 / Diretta : Leonardo De Andreis Canta Nek. Chi saranno i Finalisti? (Semifinale) : SANREMO YOUNG, Diretta e ospiti terza serata: accanto ad Antonella Clerici ci saranno Carlo Conti e Massimo Ranieri che duetterà con i giovani cantanti.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:08:00 GMT)

Lana Del Rey Canta Madonna - audio e testo della cover di You Must Love Me dal film Evita : Lana Del Rey canta Madonna e le rende omaggio con una cover di un suo classico, la sua versione di You Must Love Me che ha deciso di incidere e divulgare in rete. Nella settimana degli Oscar, giunti alla novantesima edizione, Lana Del Rey ha voluto rivisitare uno dei brani che ha vinto agli Academy Awards come Miglior canzone originale. Ma non è soltanto un tributo a Madonna: si tratta di un progetto più ampio, in vista dell'uscita della ...

Amy Winehouse - spunta su YouTube un inedito della giovane Cantante : Amy Winehouse diciassettenne, senza ancora quel timbro di voce con cui è diventata famosa in tutto il mondo, ma già in grado di lasciare a bocca aperta chi la ascolta: oggi il mare Internet ci lascia ...

Anatomia di una Canzone : Against your will - dei Mamavegas : Matteo Portelli dei Mamavegas racconta come è nato il brano Against you will, contenuto dell’album Mmm. Leggi

LP : “LOST ON YOU” DELUXE VERSION” celebra due anni di successi della Cantautrice ameriCana : Dopo più di un anno dall’uscita dell’Album certificato Oro (FIMI) e contenente 6 dischi di platino e un disco d’oro per ‘Lost On You’, ‘Other People’ e ‘Strange’, continua la richiesta dei fan di LP, ancora impegnata in tour e contemporaneamente intenta a scrivere il nuovo lavoro. Per loro, e per tutti noi, arriva un altro cadeau. Oggi esce ‘LOST ON YOU’ DELUXE VERSION, che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di ‘Muddy ...

Antonella Clerici su Sanremo Young : “Non è Ti lascio una Canzone” : Sanremo Young: Antonella Clerici lo difende dalle critiche Ieri La prova del cuoco non è andata in onda rigorosamente in diretta per via del maltempo che ha colpito Roma. Antonella Clerici è stata criticata sui social per il suo essere stata assente, ma lei ha prontamente risposto che è l’ultima ruota del carro e che una trasmissione è fatta di tantissime persone diverse. Se un cooking show dà cosi tanto lavoro figurarsi un programma in ...

Bellamy Young di SCandal firma per un nuovo ruolo in una soap : sarà radicalmente diverso da Mellie Grant? : Bellamy Young di Scandal lascerà anche la Casa Bianca, ma non certo il network ABC: dopo la fine della serie di Shonda Rhimes, nella quale interpreta la first lady Mellie Grant, l'attrice apparirà nel pilot di False Profits, nuova serie prodotta dallo stesso canale. A riportare la notizia è il portale TVLine, che spiega come False Profits sia una "soap commedia" descritta come segue: "Desperate Housewives incontra Glengarry Glen Ross". La ...

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Video - chi è il ragazzo disabile che ha commosso tutti : "Canterò per voi" : Leonardo De Andreis, Sanremo Young: chi è il ragazzo disabile che ha commosso nella prima puntata. Generosità e sensibilità le sue carte vincenti, ecco le sue parole prima della serata.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:36:00 GMT)

Massimo Ranieri sta male/ Salta Sanremo Young : "Causa influenza il Cantante non ci sarà" : Attualmente impegnato con la tournée del suo one man show Sogno e Son Desto, Massimo Ranieri sarà insieme ad Arisa l’ospite musicale della seconda puntata di Sanremo Young.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:35:00 GMT)