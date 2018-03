Camere | Salvini parla con Di Maio Video Il leader M5S | «Montecitorio spetta a noi»

Salvini chiama i leader per le presidenze delle Camere | Di Maio : a noi spetta Montecitorio : Il numero uno della Lega chiama tutti i leader dei partiti per avviare il dialogo sulle presidenze della Camera e del Senato e non chiude a M5s in vista delle consultazioni al Colle. Netto il no all'apertura da parte di Forza Italia

Salvini telefona a Di Maio : "Apriamo un confronto sui presidenti delle Camere" : Dialogo "nel rispetto del voto degli italiani". Il leader della Lega sente anche Martina e Grasso. Di Maio: M5S prima forza, ci spetta la presidenza della Camera. Il gelo di Berlusconi: "Apertura a un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via"

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Vertice notturno del centrodestra a palazzo Grazioli. A Matteo Salvini il mandato di trattare per le presidenze delle Camere : Al momento della torta di mele, Giorgia Meloni si rivolge a Matteo Salvini e dice: "Matteo, perché non lo fai tu il presidente del Senato?". Al termine di una giornata di tensione, segnata dalla conferenza stampa del numero uno leghista a Strasburgo in cui è stata ribadita la linea anti-Ue del Carroccio, i tre leader del centrodestra si incontrano a palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, per la prima volta dopo il ...

