Blastingnews

: Torna il #maltempo. Pioggia e venti forti al centro-nord. Al Sud e isole caldo anomalo ? - RaiNews : Torna il #maltempo. Pioggia e venti forti al centro-nord. Al Sud e isole caldo anomalo ? - mickeyman76 : Caldo in arrivo, il rischio del colpo di sole per cani e gatti - ClimateChangeIT : Nell'Artico un'ondata di calore senza precedenti ancora prima dell'arrivo della luce solare #Arctic #globalwarming -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Le temperature si sono improvvisamente alzate e l'delle belle stagioni è prossimo. Cosa cambia per la salute die piccoli animali da compagnia? Le possibilità di sofferenza sono simili a quelle della specie umana, maggiori per i più piccoli e i più anziani, per coloro che sono più affaticati dal peso o che patiscono malattie cardiocircolatorie. Ila cui dobbiamo prestare maggiore attenzione è ildi, tenendo conto che una esposizione diretta ed eccessiva ai raggi solari rappresenta un problema per. In loro il mantello assolve ad una specifica funzione termica volta a mantenere la temperatura corporea. Per questa ragione, corrono rischi maggiori sia gli animali tosati sia quelli che hanno un mantello di colore scuro, perché il nero attira i raggi del....