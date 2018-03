Calcio | tifosi Lazio contro Var | arbitri a processo per match con Torino

Tutto il Calcio e migliaia di tifosi per l'addio a capitan Astori : A Firenze l'addio commosso al capitano viola, presente Tutto il mondo del calcio. Nel prossimo turno di campionato sulle maglie di ogni squadra apparirà la scritta: 'ciao Davide' -

Usain Bolt fa impazzire i suoi tifosi : 'Ho firmato per una squadra di Calcio' : Il sogno di dventare calciatore parte da lontano, anche quando sulle piste di tutto il mondo Usain Bolt faceva incetta di medaglie d'oro. Ora però l' asso giamaicano pare voler fare sul serio. 'Ho ...

Calciomercato Milan - la nuova idea a parametro zero che spaventa i tifosi : Calciomercato Milan, spunta una nuova idea a parametro zero per i rossoneri. Il club si è già accaparrato Strinic per il prossimo anno, in arrivo dopo la scadenza del contratto dalla Sampdoria. Adesso, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Mirabelli si sarebbe fiondato su Ki Sung-Yeung, centrocampista classe ’89 in scadenza a giugno con lo Swansea. Nulla di strano apparentemente nelle mosse del club che ricordano ...

Serie B : ecco quanto costano i tifosi (in multe) alle società di Calcio Video : Oltre duecentomila euro, per la precisione 203.500, tanto è l'ammontare delle multe comminate alle societa' calcistiche dal #Giudice Sportivo nelle prime 24 giornate del campionato di #Serie B 2017/18. Per alcune societa' una vera e propria tassa che settimanalmente va a gravare sul bilancio societario. A guidare questa poco invidiabile #classifica il Foggia che è riuscito a collezionare addirittura 33.000 euro un undici multe. Alla societa' ...

Calcio : rissa tra ultras prima di Verona-Roma - Polizia arresta 21 tifosi romanisti : Verona, 6 feb. (AdnKronos) - Ventuno tifosi romanisti sono stati arrestati per la rissa scoppiata domenica 4 febbraio, quasi tre ore prima della partita Hellas Verona–Roma, in una strada del quartiere “Stadio”. Gli arrestati, come accertato dal Giudice in sede di convalida degli arresti, erano giunt

Ultrà Samp : 'Senza tifosi Calcio è zero' : 'Senza noi valete niente, il calcio è zero senza la sua gente!'. Dietro questo striscione a lettere gialle su sfondo nero, esposto in strada di fronte alla sede della Lega Serie A, una decina di ...

Mediapro : «Il Calcio italiano è ancora top - con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» : Parla il manager Tatxo Benet: i tifosi pagheranno meno e avranno quello che vogliono davvero L'articolo Mediapro: «Il calcio italiano è ancora top, con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ICARDI LASCIA L'INTER?/ Calciomercato - il post su Instagram : il nerazzurro è stufo dei tifosi : Mauro ICARDI LASCIA L'INTER? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:27:00 GMT)