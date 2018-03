Calcio | match fixing fa tappa a Udine

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Calcio - Europa League 2018 : match dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...

Roma VIII Calcio (I Cat) : Di Casola attende i prossimi 3 match : Roma VIII Calcio (I cat.), il vice presidente Di Casola: «Le prossime tre partite ci daranno risposte» Roma – La Prima categoria della Roma VIII,... L'articolo Roma VIII Calcio (I Cat): Di Casola attende i prossimi 3 match proviene da Roma Daily News.

Calcio : Davide Astori morto nella sua stanza di albergo ad Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina : Una notizia sconvolgente arriva da Udine. Il giocatore della Fiorentina Davide Astori, 31enne e capitano della formazione gigliata nonché difensore della Nazionale italiana, è stato trovato morto nella sua stanza di albergo (‘Là di Moret’ ) questa mattina. La causa dell’improvviso decesso sembrerebbe essere quella di un arresto cardiocircolatorio nel corso della notte. Ovviamente, il match previsto tra Udinese e Fiorentina ...

Calcio femminile - 14^giornata Serie A : la Juventus ospita l’Empoli Ladies - Tavagnacco-Brescia match clou : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 per la sua quattordicesima giornata. Andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che caratterizzeranno questo turno. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta alla classifica a punteggio pieno, che affronterà l’Empoli Ladies tra le mura amiche dell“Ale&Ricky” di Vinovo. L’obiettivo delle ragazze di Rita Guarino è centrare il 14° successo consecutivo. Le ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia col cuore in gola - contro la Slovenia è già un match da dentro o fuori : Affrontare la bolgia dell’Arena Stozice col piglio dei grandi e portare a casa una qualificazione che darebbe linfa al sogno degli azzurri e scaccerebbe la paura di fallire di nuovo. L’Italia si accinge sabato 3 febbraio ad affrontare i padroni di casa della Slovenia nella terza ed ultima partita del gruppo A degli Europei 2018 di Calcio a 5, con la consapevolezza che non esistono altre vie d’uscita e che un passo falso ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - tocca a te! Contro la Serbia un match già decisivo per la qualificazione. Vincere per mettere in cassaforte i quarti : Il giorno della verità è arrivato. L’Italia scenderà in campo domani, giovedì 1 febbraio, per disputare la sua prima partita degli Europei 2018 di Calcio a 5, un match che si preannuncia già decisivo per la qualificazione ai quarti di finale, a cui accederanno le prime due classificate del gruppo A. L’avversario sarà la Serbia, che all’esordio ha pareggiato in extremis Contro i padroni di casa della Slovenia e che deve ...

Calcio - Serie A 2018 - 22ma giornata : big match tra Milan e Lazio - il Napoli ospita il Bologna - Juventus impegnata con il Chievo : La 22ma giornata della Serie A di Calcio offrirà tante sfide interessanti e molte potrebbero essere decisive, visto che i punti iniziano a pesare sempre di più per la classifica finale. Andiamo quindi ad analizzare cosa ci offrirà questo fine settimana di campionato. Partiamo dall’anticipo di sabato sera che vedrà la Juventus impegnata in trasferta con il Chievo. La squadra di Allegri sta mentendo un rullino di marcia impressionate, con sette ...

DZEKO E EMERSON AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma : il bosniaco attende il match con la Samp per l'annuncio? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il bosniaco vuole aspettare giovedi per l'annuncio?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Calcio - Pietra Ligure - Vado (2-4) : la cronaca del match : Clima fresco e brezza invernale al 'De Vincenzi', ieri pomeriggio, dove si sono affrontate per il campionato di Eccellenza, la compagine di casa, il Pietra Ligure, e la capolista Vado. Dirige la ...