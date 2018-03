“Cacciatelo” Maria De Filippi | furia su Jeremias Per il fratellino di Belen Rodriguez è

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Tutti lo davano per certo. Anche chi in lui, fino alle fine, non ha creduto del tutto. E invece il piccolo di casapareva pronto al grande salto. Quello nel mondo della tv per diventare una stella e smettere di brillare di luce riflessa. E invece no, la sua ascesa è rimandata ancora per un po’. Evaporata per un motivo piuttosto insolito, almeno così raccontano i beninformati.infatti sarebbe dovuto approdare a Uomini e Donne. Anzi, c’è chi lo dava già per certo sul trono. Una sua richiesta di troppo però avrebbe fatto arrabbiare la conduttriceDe: “Al provino per “Uomini e donne” – spiega “Chi” nelle “Chicche di gossip” – l’ex concorrente del Grande Fratello vip, che era quasi seduto sul trono del programma diDe, ha fatto una richiesta poco gradita dalla redazione: «Vorrei un’altra musica per me», al posto ...