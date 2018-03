leccosportweb

: Alla Jogoro Kano Young Cup buone prove per i piccoli atleti della Scuola Judo Shobukai - sportasti : Alla Jogoro Kano Young Cup buone prove per i piccoli atleti della Scuola Judo Shobukai - ASTI_News : Alla Jogoro Kano Young Cup buone prove per i piccoli atleti della Scuola Judo Shobukai - sportasti : Buone prove sotto la pioggia per gli atleti della Mad Wheels a San Paolo d’Argon -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Parte bene la stagione per il sodalizio dell' UcLa Piastrella System Cars per quanto concerne l'attività della mountain bike. Il calendario off road giovanile proponeva a Sand'...