Buon compleanno Rita Forte | Giorgio Forattini | Gianni Bella…

Buon compleanno Pizzul! Il professor Pira sarà a Cormons per festeggiare il grande cronista sportivo : Sono davvero pochi i profeti in Patria. Bruno Pizzul, il popolare telecronista della Rai, uno dei volti più noti della televisione italiana festeggerà i suoi 80 anni con un grande evento al Teatro Comunale di Cormons, sua città d’origine, domani venerdì 9 marzo alle ore 18. 30. La città abbraccerà il suo cittadino più illustre. I suoi concittadini, l’ amministrazione comunale e tanti amici, noti e meno noti, arriveranno da tutta Italia per ...