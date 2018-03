Buche stradali | come chiedere il risarcimento danni

A Roma +20% incidenti stradali mortali; Piano anti-Buche : 2 mesi per normalità; Scienza invade Roma con 'Eureka' : LA Scienza invade Roma: AL VIA 'EUREKA! IN BIBLIOTECA' Sara' dedicato all'astrofisico Stephen Hawking, scomparso oggi all'eta' di 76 anni, il festival 'Eureka! In biblioteca', che dal 21 marzo al 22 ...

Come chiedere il risarcimento per i danni da Buche stradali. Una guida : Solo a Roma sono 50 mila: tra buche, voragini e crepe che da settimane mettono a dura prova le abilità di automobilisti e motociclisti, ma anche la solidità di copertoni, cerchioni e semiassi. Un ...

Come chiedere il risarcimento per i danni da Buche stradali. Una guida : Solo a Roma sono 50 mila: tra buche, voragini e crepe che da settimane mettono a dura prova le abilità di automobilisti e motociclisti, ma anche la solidità di copertoni, cerchioni e semiassi. Un momento d'oro per i gommisti, se non fosse che li ha sorpresi proprio nel momento meno opportuno, quando nei magazzini si passa dagli approvvigionamenti di gomme termiche a quelle estive e su molte strade extraurbane sono ancora ...

Ora Raggi lancia un Piano Marshall per le Buche stradali a Roma : A Roma traffico in tilt a causa di buche e allagamenti https://t.co/xaO4foQmCD #cronaca - Sky TG24 , @SkyTG24, 6 marzo 2018 Le ripercussioni sul traffico iniziano a diventare evidenti: sia ieri che ...

Ora Raggi lancia un Piano Marshall per le Buche stradali a Roma : Articolo aggiornato alle 19.45 del 7 marzo 2018 Due giorni di autentico inferno per le strade della capitale per chiunque avesse un'automobile o uno scooter. La pioggia torrenziale delle ultime 48 ore, dopo la neve della settimana scorsa, ha reso arterie principali e vicoli rionali impraticabili per le centinaia di piccole e grandi buche che si sono create. "Le immagini delle buche fanno rabbia. Siamo consapevoli dei disagi che ...