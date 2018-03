Broadcom-Qualcomm | Trump impedisce l' acquisizione

Perché Trump ha bloccato l'acquisto di Qualcomm da parte di Broadcom : L'intervento del presidente americano blocca sul nascere l'OPA del gruppo di Singapore sul colosso americano dei semiconduttori. Ecco i motivi

Donald Trump blocca Broadcom e le sue mire su Qualcomm : L'ordine esecutivo arriva direttamente dalla Casa Bianca e le mire di Broadcom su Qualcomm sono vanificate in un solo colpo. Le proposte di acquisto che Broadcom ha lanciato da vari mesi ormai avrebbero minato la sicurezza nazionale secondo il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump; ecco spiegato il proclama che blocca di fatto ogni proposta di acquisto nei confronti di Qualcomm. L'articolo Donald Trump blocca Broadcom e le sue mire su ...

Intel vuole comprare Broadcom per contrastare l’acquisizione di Qualcomm proprio da parte di Broadcom : Intel si compra Broadcom per contrastare l’acquisizione di Qualcomm in Broadcom. Se fosse vera la notizia del The Wall Street Journal nascerebbe l’unico colosso dei microprocessori senza rivali Broadcom + Qualcomm = Intel: Non è una provocazione ma una seria mossa di Intel per contrastare l’acquisizione di Qualcomm da parte di Broadcom Se non fosse che […]

Intel valuta l’acquisizione di Broadcom - che a sua volta continua a insidiare Qualcomm : Mente Broadcom sta tentando in tutti i modi di acquisire Qualcomm, che respinge le offerte, Intel si preoccupa e inizia a valutare la possibilità di una doppia acquisizione, che di fato non gioverebbe al mercato. L'articolo Intel valuta l’acquisizione di Broadcom, che a sua volta continua a insidiare Qualcomm è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Chip - Broadcom abbassa l'offerta su Qualcomm : Ancora novità nella partita Broadcom - Qualcomm . Broadcom ha abbassato l'offerta sulla rivale a 79 dollari ad azione rispetto agli 82 dollari proposti a inizio mese , quando il produttore di Chip ...

Broadcom alza la posta su Qualcomm : Teleborsa, - Broadcom alza la posta per acquisire Qualcomm , proponendo 82 dollari per ogni azione , 60 in contanti e il resto in titoli, , dopo che lo scorso novembre ne aveva offerti 70. Fino a oggi ...