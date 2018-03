Brian Eno | annunciato nuovo box set | | News | | OndaRock

ondarock

: @FLIBLOC @telaio Allora è Brian Eno sicuro - SandraQuellen : @FLIBLOC @telaio Allora è Brian Eno sicuro - giacomogentili3 : RT @rockolpoprock: Brian Eno, inediti e rarità nel super-cofanetto 'Music For Installations' - TRACKLIST -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Come anticipato dal titolo, il cofanetto conterrà tracce "nuove, rare o mai diffuse" originariamente composte per installazioni artistiche in giro per il mondo. Il tutto sarà accompagnato da un ...