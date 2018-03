Brad Pitt | “niente sesso per lui per 12 mesi”

Se Brad Pitt fa voto di castità per un anno : Divorziare non è mai cosa facile. Figurarsi poi se devi farlo da Angelina Jolie, se ci sono sei figli in mezzo (Maddox, 16, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemelli Vivienne e Knox, 9), se sei una star di Hollywood. Per questo Brad Pitt ha definito la sua separazione dall’attrice, datata settembre 2016, «quasi come morire». E quel che è venuto dopo, Brad l’ha vissuto come «rinascita». Nei sei mesi successivi, ha detto addio ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme nel nuovo film di Tarantino : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio saranno i protagonisti del nuovo film di Quentin Tarantino dal titolo 'Once Upon a Time in Hollywood'. Lo ha annunciato il regista. La pellicola è ambientata a Los ...

Tarantino assolda DiCaprio e Brad Pitt per raccontare l'omicidio di Sharon Tate : Quando Tarantino chiama, le stelle rispondono. Due star del calibro di Leonardo DiCaprio, 43 anni, e Brad Pitt, 54, che finora non avevano lavorato insieme, si riuniranno sul set di Once Upon a Time in Hollywood. L'atteso progetto di Quentin Tarantino, ispirato alla mattanza che Charles Manson e la sua «famiglia» di killer fecero a Los Angeles il 9 agosto 1969, assassinando brutalmente Sharon Tate, attrice allora moglie ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme nel nuovo film di Quentin Tarantino : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Una coppia inedita che per la prima volta apparirà sul grande schermo. Quentin Tarantino li ha scelti per il suo Once upon a time in Hollywood, film in uscita nell’agosto del 2019. Della pellicola si sa ben poco, se non che avrà a che vedere con la storia di Charles Manson. Il regista però sottolinea che non sarà un biopic sulla vita del noto criminale statunitense. DiCaprio dovrebbe interpretare una ex star ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insieme nel nuovo film di Tarantino : Entrambi biondi e con gli occhi azzurri. Entrambi «belli e impossibili» della Hollywood di un tempo glorioso. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, undici anni di differenza l’uno dall’altro, sul red carpet si sono incontrati una sola volta. Leo aveva ancora il ciuffo leccato all’indietro, Brad il sorriso sornione di chi avrebbe fatto carriera. Eppure un film insieme non lo avevano mai girato. Almeno fino ad ora. ...

Once Upon a Time in Hollywood - Tarantino con DiCaprio e Brad Pitt : Quentin Tarantino cala i suoi assi per il suo nuovo film Once Upon a Time in Hollywood, ossia ha convinto a partecipare alla sua nuova avventura star del calibro di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Si tratta di un tuffo nella Los Angeles del 1969, nella città degli Angeli quando fu uccisa Sharon Tate dalla “famiglia” di Charles Manson il 9 agosto del 1969. E il nuovo film uscirà appunto il 9 agosto del 2019, cinquanta anni dopo il ...