Borsa | Europa parte in sordina | a Milano occhi su Snam | -1% | dopo conti e piano

Borsa Europa chiude piatta - Londra -0 - 1% : ANSA, - MILANO, 12 MAR - Mercati finanziari del Vecchio continente senza una direzione precisa: Londra ha segnato un calo finale dello 0,13%, Francoforte un rialzo dello 0,58% mentre Parigi ha ...

Borsa : Europa in rialzo - bene utility : ANSA, - MILANO, 12 MAR - Borse europee in rialzo, con l'ottimismo per il quadro congiunturale Usa ad avere la meglio sui timori di guerre doganali, in una seduta di acquisti sulle utility , +1,4% il ...

Borsa : Europa sale piano - Milano piatta : ANSA, - Milano, 12 MAR - I mercati azionari del Vecchio continente a metà seduta si mantengono in cauto rialzo in una giornata che, in assenza di dati marcoeconomici di rilievo dagli Stati Uniti, ...

Borsa : avvio senza scosse in Europa - attenzione torna su inflazione Usa : ... ma ha eliminato il riferimento al fatto il Qe potrebbe continuare nel caso in cui lo scenario peggiorasse, cosa che e' stata presa come un voto di fiducia sull'economia. In avvio Milano segna un +0,...

Borsa : Draghi da' la marcia all'Europa - Milano chiude a +1 - 15% con super Mediaset : Oggi la Bce, come previsto, ha lasciato invariati i tassi di interesse e la guidance di politica monetaria. Una novita', invece, e' stata la modifica della comunicazione relativa al Quantitative ...

Borsa : Europa chiude in rialzo con Draghi : ANSA, - MILANO, 8 MAR - Le Borse europee chiudono in rialzo, spinte dalla decisione della Bce di mantenere fermi i tassi e con l'atteggiamento accomodante di politica monetaria del presidente Mario ...

Borsa : l'Europa aspetta Draghi - a Milano tengono banco Mediaset/Tim e Atlantia : La riunione della Bce non dovrebbe riservare sorprese in termini di politica monetaria. Piuttosto, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, sara' importante seguire la conferenza stampa di ...

Borsa : Europa nervosa in attesa Bce : ANSA, - MILANO, 8 MAR - Le Borse in Europa si muovono scomposte, incerte sulla direzione da prendere, in attesa della riunione del board Bce che dovrebbe lasciare invariati tassi e politica monetaria. ...

Borsa : Europa cauta guarda a Trump e alla Bce - a Milano vola Atlantia : ... il mercati si aspettano che Draghi confermi la view sull'economia e i toni delle ultime comunicazioni, garantendo ancora sostegno all'economia ma allo stesso tempo preannunciando la fine graduale ...

Borsa : Europa apre piatta - Madrid +0 - 2% : ANSA, - MILANO, 8 MAR - Avvio piatto per i mercati in Europa. Parigi segna un +0,03% a quota 5.189, Londra si posiziona a 7.157 , +0,1%, mentre Francoforte parte sotto la parità , -0,06%, . Gli occhi ...

Borsa Milano con Tim chiude a top Europa : Milano, 7 MAR - Tre giorni dopo il voto, Piazza Affari ha chiuso in crescita dell'1,22% a 22.473 punti, maglia rosa in un'Europa positiva. I listini del Vecchio Continente non hanno risentito del ...

Borsa : Europa debole con futures Usa : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Borse europee deboli, dopo il calo dei listini in Asia e con i futures Usa in rosso, in attesa della spesa e dei consumi nell'Ue e di dati americani che culminano con il Beige ...