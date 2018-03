Bollette | Agcom | “Giorni gratis come rimborso per le fatture a 28 giorni”

Tlc - Agcom : 'Giorni gratis come rimborso per le Bollette a 28 giorni' : L'Agcom ha chiesto alle compagnie telefoniche Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb di rimborsare gli utenti per le fatture a 28 giorni attraverso "giorni gratis" in favore dei clienti. "Sosteniamo la ...

Bollette telefoniche - Agcom a operatori : “Fate sconti ai clienti che hanno pagato di più con quelle a 28 giorni” : Nuovo colpo di scena nel caos Bollette telefoniche a 28 giorni. L’Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) ha invitato gli operatori a fare uno sconto sulla fattura mensile per rimborsare i clienti delle cifre indebitamente incassate calcolando le Bollette su 28 giorni invece che su 30. La richiesta formale è arrivata attraverso quattro diffide fotocopia agli operatori Tim, Vodafone, Fastweb e Wind-Tre bypassando la decisione ...

Bollette a 28 giorni - nuove sanzioni dell'Agcom : diffidate Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : L'Agcom interviene di nuovo per sanzionare le compagnia telefoniche sul caso delle Bollette a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello ...

Bollette a 28 giorni - nuove sanzioni Agcom : diffidate Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : L'Agcom interviene di nuovo per sanzionare le compagnia telefoniche sul caso delle Bollette a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello ...

