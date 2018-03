Bollette a 28 giorni | il rimborso arriva sotto forma di sconto

wired

(Di mercoledì 14 marzo 2018) (Foto: pixabay.com) Non unin denaro per lea 28che le compagnie telefoniche hanno emesso dal 23 giugno dello scorso anno, nonostante l’ordine di tornare al calcolo mensile. In compenso, unoequivalente nella prima fattura utile, quella di aprile. È questa la mossa dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) per aggirare il ricorso che Tim, Vodafone, Wind-Tre e Fastweb hanno proposto al Tar del Lazio contro l’ingiunzione a rifondere i clienti per ipagati in più con il sistema dellea quattro settimane. Dato che il tribunale amministrativo regionale ha chiesto di sospendere i rimborsi, poiché senza una certezza delle somme da ripagare, avrebbero potuto mettere a repentaglio i bilanci delle quattro compagnie, l’Agcom ha lavorato di sponda. La sintesi dei provvedimenti che ha pubblicato oggi (ma deliberati il primo marzo), uno ...