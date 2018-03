Bollette a 28 giorni | ecco come ci daranno il rimborso dei canoni in più

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Finalmente i rimborsi sono arrivati. Anche se sarebbe meglio rimanere sul condizionale e aspettare che i rimborsi ci siano davvero. Questo perché la questione dellea 28si è protratta per mesi, ed ora i consumatori sono disillusi. Intanto perché non credono più alle promesse, e poi perché,abbiamo ampiamente spiegato, con il ritorno alla fatturazione mensile i gestori guadagnano ulteriormente.avverranno i rimborsi Tim, Wind, Vodafone e Fastweb devono tornare, per legge, alla fatturazione a un mese e non più ogni 4 settimane. Tuttavia la questione dei rimborsi è ancora in forse, nel senso che gli operatori hanno fatto ricorso al Tar e la decisione è stata rimandata al prossimo novembre 2018. L'Agcom, cioè l'autorità a garanzia dei consumatori, ha pensato di aggirare questo blocco momentaneo, ed è in procinto di pubblicare 4 delibere che stabiliscono che nella ...