Bocconi avvelenati | il caso di Iseo | il paese dei cani ammazzati

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Sul web e sui giornali si leggono spesso notizie riguardomorti. L’ultima arriva daBS, dove è stata avvelenata una cagnolina circa quindici giorni fa. A colpire è l’indignazione dei cittadini, i quali hanno appeso dei cartelli con scritto “, ildei”. Questa azione di estremizzazione è data dai numerosi episodi di morte per avvelenamento VIDEO. I cittadini sono stanchi di queste immoralita' ingiustificate, infatti nel bresciano l’allarme per iè particolarmente alto. I proprietari che hanno subito ciò sono profondamente turbati. Dichiarano che è stato come perdere un membro della famiglia. È impossibile non credergli, dato che l’amore di un animale per il padrone è sempre puro e incondizionato. L’indignazione per gli avvelenamenti: le norme che tutelano gli animali Il comune diha promesso più controlli e ...