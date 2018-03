BMW X4 - Listino prezzi da 53 850 euro

quattroruote

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Dopo il debutto al Salone di Ginevra, la BMW ha rilasciatoe informazioni per il mercato italiano della nuova X4. La seconda generazione della suv sportiva, nome in codice G02, viene proposta sul nostro mercato a partire da 53.850(xDrive20i 184 CV) ed è già prenotabile. La gamma dei powertrain include per il momento le sole versioni a trazione integrale xDrive con cambio automatico otto marce. I propulsori disponibili sono il 2.0 diesel nelle versioni 20d 190 CV e 25d 231 CV, la sportiva M40d 3.0 diesel da 326 CV ed il 2.0 turbo benzina 20i da 184 CV. Le dotazioni di serie. Fatta eccezione per la M40d, proposta in allestimento unico griffato Motorsport, tutte le altre versioni sono declinate in cinque diversi allestimenti: base, Business Advantage, Xline, MSport-X ed MSport. Sul modello entry level sono di serie i sensori di collisione attivi, il controllo ...