Bio On | nasce controllata per fertilizzanti biodegradabili

HIT - Hub Innovazione Trentino * Nasce Bio 4Dreams : l'incubatore di startup innovative dedicato alle Scienze della Vita - : Tutto questo è valido in tutti i campi della scienza ed è sempre più richiesto da tutti i settori di business. Bio4Dreams è uno strumento operativo in grado non solo di favorire l'incontro tra ...

La Bio plastica che nasce dagli scarti di frutta e verdura : Roma, , askanews, - Arriva la bioplastica che nasce dagli scarti di frutta e verdura . Un progetto di economia circolare presentato a Berlino, che permetterà di convertire gli invenduti dei mercati ortofrutticoli in plastica 100% biodegradabile per la realizzazione di packaging ecosostenibile.Il ...

Energia : con il progetto BRISK2 nasce una rete di eccellenza per la ricerca sui Biocombustibili : Creare una rete di infrastrutture europee di alto livello per lo sviluppo coordinato della ricerca sui biocombustibili: questo l’obiettivo del progetto europeo BRISK2 (Biofuel Research Infrastructure for Sharing Knowledge) al quale partecipano università, enti di ricerca e industrie di 11 Paesi europei. Oltre al Politecnico di Torino, per l’Italia partecipa l’ENEA con il Centro Ricerche Trisaia (Matera), che dispone di infrastrutture di ...