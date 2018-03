Bio On - nasce controllata per fertilizzanti Biodegradabili : Bio On ha creato una newco denominata U-COAT e detenuta al 100%, che avrà i diritti in esclusiva di sfruttamento una specifica tecnologia per il rilascio controllato nel terreno dei fertilizzanti ...

HIT - Hub Innovazione Trentino * Nasce Bio4Dreams : l'incubatore di startup innovative dedicato alle Scienze della Vita - : Tutto questo è valido in tutti i campi della scienza ed è sempre più richiesto da tutti i settori di business. Bio4Dreams è uno strumento operativo in grado non solo di favorire l'incontro tra ...

La Bioplastica che nasce dagli scarti di frutta e verdura : Roma, , askanews, - Arriva la bioplastica che nasce dagli scarti di frutta e verdura. Un progetto di economia circolare presentato a Berlino, che permetterà di convertire gli invenduti dei mercati ortofrutticoli in plastica 100% biodegradabile per la realizzazione di packaging ecosostenibile.Il ...

Nasce packaging Bioplastica prodotta con scarti frutta e verdura : ... IIT, guidato da Athanassia Athanassiou, in collaborazione con Società Gestione Mercato di Genova , SGM, e Ascom Confcommercio ha presentato a Berlino il progetto di economia circolare che permetterà ...

Energia : con il progetto BRISK2 nasce una rete di eccellenza per la ricerca sui Biocombustibili : Creare una rete di infrastrutture europee di alto livello per lo sviluppo coordinato della ricerca sui biocombustibili: questo l’obiettivo del progetto europeo BRISK2 (Biofuel Research Infrastructure for Sharing Knowledge) al quale partecipano università, enti di ricerca e industrie di 11 Paesi europei. Oltre al Politecnico di Torino, per l’Italia partecipa l’ENEA con il Centro Ricerche Trisaia (Matera), che dispone di infrastrutture di ...

Fiesole. Nasce un nuovo distretto Biologico in Toscana : Un’ubicazione speciale nelle colline che si affacciano su Firenze dal versante orientale, quelle che fanno parte del comune di Fiesole. Il nuovo distretto biologico ha preso il via con un pronunciamento del consiglio comunale ed è stato tenuto ufficialmente a battesimo in…Continua a leggere →