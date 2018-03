Bilancio a due colori per La Doria Stima crescita in Piano al 2021

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Bilancio positivo per l’Italia. Due medaglie preziose - eppure qualche rammarico c’è : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si sono chiuse. L’Italia ha raccolto 10 medaglie, raggiungendo il risultato minimo auspicato alla vigilia dal presidente del CONI Giovanni Malagò. Due di queste sono arrivate dal Biathlon: un bilancio positivo (eguagliato il bottino della prima edizione da medaglia, Calgary 1988), avendo raddoppiato quanto ottenuto a Sochi. Rispetto all’edizione dei Giochi di quattro anni fa, gli azzurri ...

Vini : Bilancio positivo per Consorzio tutela di Montecucco - grande successo per i due buy wine e le anteprime di Toscana 2018 : Per i Vini della Maremma Toscana il Buy wine 2018 si è chiuso ufficialmente lunedì 12 febbraio con l’incoming di buyer al Granaio Lorenese di Alberese (GR), in replica all’edizione fiorentina di venerdì 9 e sabato 10 febbraio presso la Fortezza da Basso. I tre Consorzi di tutela uniti nella promozione internazionale del territorio – Montecucco DOC e DOCG,Morellino di Scansano e DOC Maremma, con rispettivamente 17, 23 e 36 soci presenti con ...

Guidance a due colori per Ryanair nonostante il Bilancio in crescita : Teleborsa, - Il declino dei prezzi dei biglietti e le interruzioni al servizio dovute ai problemi con i piloti non impatta sulla profittabilità di Ryanair . La maggiore compagnia low cost in Europa ha ...

Inter - il peso di Gabigol e Joao Mario : impatto a Bilancio da quasi 50 milioni in due anni : Da colpi copertina a flop nel giro di un anno e mezzo: flop anche particolarmente costosi per l'Inter. L'articolo Inter, il peso di Gabigol e Joao Mario: impatto a bilancio da quasi 50 milioni in due anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In arrivo due nuove piste ciclabili Entrambe le opere in programma erano state votate dai cittadini nell'ambito del Bilancio Partecipato : Il Comune di Pavia ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale attrezzato Moruzzi road dalla stazione al Ticino per una spesa complessiva di ' 120.

Sicurezza - Bilancio di Strade Sicure : a Natale 5.000 controlli e due arresti : Circa 5000 persone e 1300 mezzi controllati, 2 arresti effettuati, 11 denunce e 3 fermi oltre a 300 grammi di droga sequestrata: sono i numeri dell'attività di pattugliamento sull'intero territorio ...

Un Natale coi fiocchi : Bilancio positivo per i primi ventidue giorni di iniziative. La Città di Campobasso si prepara a festeggiare il nuovo ... : Soddisfazione anche da parte dell'assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Emma de Capoa, per la quale "gli eventi culturali, all'insegna di mostre artistiche, spettacoli teatrali, concerti, ...