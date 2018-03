Biathlon | Ibu Cup Khanty Mansiysk 2018 | Runggaldier nona nell’esordiente supersprint | 12°

Biathlon - IBU Cup 2018 : quinto posto per Karin Oberhofer nell’inseguimento in Val Martello : Nella giornata odierna si sono concluse le gare in Val Martello valide per l’IBU Cup di Biathlon 2018 con i due inseguimenti. Nella gara femminile vittoria per la russa Anastazia Zagoruiko, che partita con il pettorale numero 2 ha sfruttato i pochi errori al poligono, due in totale ed entrambi nelle serie a terra, per rimontare e salire in prima piazza, precedendo per 8” la francese Chloe Chevalier, che con pettorale 11 non ha ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2018 : Alexander Loginov domina la sprint davanti a Gjesbakk che è il nuovo leader della classifica : La prima giornata di gare valevoli per la ICU Cup di Biathlon 2018 in Val Martello si è completata con la 10km sprint maschile. La vittoria è andata al russo Alexander Loginov che ha fatto segnare il tempo di 25:31.2 senza commettere errori al poligono. Seconda posizione per il norvegese Fredrik Gjesbakk che ha accumulato un distacco di ben 1:12 nei confronti del rivale (con un errore) ma ha potuto portarsi al comando della classifica generale, ...

Biathlon-Ibu Cup : la russa Slivko si impone nella sprint femminile di Val Martella : quarto posto per la Oberhofer : Squillo di Slivko in Ibu Cup. Ottimo quarto posto di Oberhofer nella sprint femminile in Val Martella, Rocchia 24esima Victoria Slivko ha trionfato nella sprint 7.5 km in Val Martella valida per la ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2018 : Victoria Slivko vince la sprint - con Karin Oberhofer quarta. Nadine Horchler nuova leader della generale : Si è aperto il fine settimana di gare di IBU Cup di Biathlon che si disputa in Italia, più precisamente nella Val Martello. La prima gara in programma è stata la 7,5km sprint femminile e il successo è andato alla russa Victoria Slivko che, con il tempo finale di 25:14.9 ha sfruttato gli errori delle avversarie al poligono per centrare la vittoria. Alle sue spalle, infatti, si è piazzata la connazionale Anastasia Zagoruiko a 20 secondi, ma con 2 ...

Biathlon - Staffetta Ruhpolding 2018 – Italia seconda - le parole delle azzurre. Sanfilippo : “Ho tirato fuori gli attributi”. Vittozzi : “Bello fino alla fine” : L’Italia ha conquistato un eccezionale secondo posto nella Staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Lisa Vittozzi: “E stato bello fino all’ultimo, ci credevamo non era facile, siamo sempre più vicine al top, è stata una gara praticamente perfetta al poligono, Personalmente dopo Oberhof ho commesso ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2018 : doppietta norvegese nella sprint con Christiansen e Fenne - 30ma Karin Oberhofer : Il fine settimana della IBU Cup 2018 di Arber, in Germania, si è chiuso con le due gare sprint: grande battaglia nell’ultimo giro in campo maschile, ma a trovare il successo è il norvegese Vetle Christiansen. Il giovane classe 1992, già vincitore in questa stagione della 20 km di Obertilliach, ha preceduto di 3.7 secondi il francese Emilien Jacquelin e di 4.5 secondi il connazionale Fredrik Gjesbakk, che completa il podio. Tutti è tre gli ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2018 : Nadine Horchler vince la 15km sulle nevi di casa davanti a Brun-Lie e Weidel - attardate le italiane : Nadine Horchler fa sua la 15km individuale di Arber valevole per la IBU Cup di Biathlon 2018. La tedesca ha completato una prova solida sugli sci ed impeccabile al poligono, precedendo la norvegese Thekla Brun-Lie e la tedesca Anna Weidl. attardate le italiane, con Karin Oberhofer venticisettesima e Ginevra Rocchia trentraquattresima. Come detto, quindi, Horchler ha vinto la 15km sulle nevi di casa grazie al tempo complessivo di 46:59.8 e, ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2018 : Jean-Guillaume Beatrix fa sua la 20km davanti a Paschchenko e Chepelin - settimo il nostro Dotto : Il fine settimana della IBU Cup 2018 di Arber, in Germania, si apre con la netta vittoria del francese Jean-Guillaume Beatrix nella 20km individuale. Il transalpino, infatti, ha preceduto il russo Petr Paschchenko ed il bielorusso Vladimir Chepelin, che completa il podio. Buona settima posizione per il nostro Pietro Dutto. Jean-Guillaume Beatrix, dunque, domina la prova di Arber gestendo la partenza (era terzo dopo la prima serie di spari) per ...

Biathlon - IBU Cup Brezno-Osrblie 2018 : bis di Uliana Kaisheva nella sprint! Al maschile vince Vegard Gjermundshaug : La tappa di Brezno-Osrblie della IBU Cup si è chiusa con altre due gare sprint. In campo femminile non è cambiato il nome della vincitrice, ovvero Uliana Kaisheva. La russa è sempre più la dominatrice di questa stagione (quinta vittoria) e si è imposta anche nella gara odierna, con il tempo di 20’20″3. La 23enne è stata anche oggi perfetta, combinando velocità sugli sci e precisione massima al poligono (zero errori). La sua vittoria, ...