Betta Lemme | la pop-star che ci fa ballare con una Bambola

gqitalia

: 7- bambola - betta lemme - ghenwakossayer : 7- bambola - betta lemme - ItalyHitSongs : Oggi ha colpito YouTube video in Italia.(Today's hit YouTube Video in Italia.) ?Betta Lemme?'s ?Bambola? - WebradioFinance : Ora in onda Betta Lemme - Bambola su Webradio Finance -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Ricorda un po’ Brigitte Bardot, non solo per i lunghi capelli biondi e l’allure francese, ma anche per quel mix di sensualità e ingenuità in grado di stregare con un solo sguardo. Oltre che con la voce. Stiamo parlando di, modella e cantante canadese (ma di origini italiane), che da diverso tempo sta tenendo banco in tutte le radio e classifiche con la hit. Una canzone che, come lei stessa ha dichiarato, è ispirata al celebre brano di Patty Pravo. Cantato in inglese, francese e italiano, è diventato in breve tempo il pezzo indipendente più suonato nelle radio italiane, raggiungendo la TOP3 di iTunes e Shazam. Prossima nuova meteora della musica? No,ha dalla sua il talento, il fascino e anche personalità. Lo dimostra ampiamente anche dal suo profilo Instagram, dove non mancano anche foto scherzose. E a chi non piacciono le donne che sanno ridere di ...