Besiktas-Bayern Monaco 0-1 in diretta | risultato LIVE

Besiktas-Bayern Monaco in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 18 : formazioni ufficiali Besiktas , 4-4-2, : Tolga Zengin; Gönül, Medel, Necip Uysal, Erkin; Quaresma, Özyakup, Tolgay Arslan, Lens; Vagner Love, Pektemek Bayern Monaco , 4-3-3, : Ulreich; Rafinha, ...

Champions League - Bayern Monaco : Robben infortunato salta il Besiktas : L’attaccante del Bayern Monaco Arjen Robben, colpito duramente in campionato, non giocherà il turno a eliminazione diretta della Champions League a Istanbul contro il Besiktas. Il Bayern parte dal 5-0 ottenuto nell’andata. “È una misura precauzionale”, ha detto il ceo del club Karl-Heinz Rummenigge mentre la squadra si preparava a volare in Turchia senza Robben. Il 34enne attaccante olandese soffre di un “nervo ...

Probabili Formazioni Besiktas-Bayern Monaco - Champions League ritorno ottavi di finale 14 Marzo 2018 : Il Besiktas ospiterà il Bayern Monaco, partita valida per gli ottavi di finale di Champions League, le due squadre si affronteranno mercoledì 14 Marzo alle ore 18:00 allo stadio “Vodafone Arena”. Partita di pura formalità, infatti, i tedeschi hanno battuto il Besiktas all’andata per 5-0, il passaggio del turno sembra ormai scontato per la squadra di Heynckes, che comunque non vuole farsi trovare impreparata e si appresta ad ...