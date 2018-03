Berlusconi prova a stoppare Salvini

Travaglio : «La sinistra complice di Berlusconi M5S? Errori - ma va messo alla prova» : «I rapporti di Berlusconi con la Mafia? Lo scrive la Cassazione nella sentenza Dell’Utri. Berlusconi viene citato 137 volte. Si racconta di come abbia pagato stabilmente, per vent’anni anni, Cosa nostra. Una sentenza agghiacciante. Se vuole querelare qualcuno, quereli la Cassazione»

Berlusconi : La Flat Tax verrà approvata entro l'estate : Prosegue la campagna elettorale di Silvio Berlusconi. Dopo l'intervento di questa mattina ai microfoni di Radio Capital, in serata il Cavaliere è stato intervistato da Enrico Mentana su La 7. Il leader dui Forza Italia ha toccato i temi a lui più cari, primo fra tutti quello della Flat tax, "una rivoluzione fondamentale del nostro sistema fiscale, per toglierci da oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria". ...

Ponte sullo stretto - Berlusconi ci riprova 17 anni dopo : “Priorità per la Sicilia”. E questa volta il Pd è d’accordo : Prima cosa da fare per la Sicilia: il Ponte sullo stretto. Berlusconi è tornato per davvero, con tutto il pacchetto all-inclusive. Nel frattempo c’è chi ha voluto portare avanti la sua eredità durante i governi delle intese medio-larghe di questi anni: Angelino Alfano e, soprattutto, Renzi e i renziani. Ma ora Berlusconi si riprende quello che è suo: “Serve un grande piano per il sud, soprattutto per le infrastrutture – dice a ...

Elezioni : Berlusconi - per politica ho sempre provato schifo totale : Roma, 5 feb. , AdnKronos, 'Io per la politica ho sempre provato uno schifo totale ma ci si deve interessare, quindi dico a chi vota M5S di considerare che votandoli cadrebbero in un errore più grande', come 'restare a casa e non votare. ...

Elezioni politiche - Di Pietro : 'Io sono la prova dell'accordo Renzi-Berlusconi' Video : Le #Elezioni politiche si fanno sempre più vicine si vota il 4 marzo prossimo e i leader dei principali schieramenti sono pronti ad immergersi in quella che sara' la fase più intensa e impegnativa di campagna elettorale. Dopo la presentazione delle liste dei candidati [Video], sono stati molti gli esclusi eccellenti. Tra coloro i quali non saranno candidati, figura anche il nome di #antonio di Pietro. L'ex pubblico ministero dell'inchiesta 'Mani ...

Forza Italia chiude il caso De Girolamo : 'Tutte le liste approvate da Berlusconi' : ... realizzando, su proposta del presidente Berlusconi un profondo rinnovamento interno con l'ingresso di figure provenienti dal mondo delle professioni, dell'imprenditoria e della società civile'. In ...

Berlusconi : “Toglieremo il Jobs Act - ha dato spinta solo ai contratti a termine”. Renzi : “Lui ha fallito la prova di governo” : Aboliremo il Jobs Act. La promessa non viene da sinistra, ma la pronuncia Silvio Berlusconi. “I dati sull’occupazione giovanile – dice a Radio Anch’io, su Radio1 Rai – riguardano soprattutto i contratti a termine, con noi al governo toglieremo il Jobs act che ha dato spinta solo ai lavori a scadenza”. Il tema del lavoro, a sorpresa, accende il duello rusticano, anche se a distanza, tra il leader di Forza ...

Renzi : mai al governo con Berlusconi - alla prova del governo ha fallito : Il segretario del Pd annuncia che sul fronte delle regionali si sta lavorando ad un accordo con Grasso. E sul fronte nazionale spiega: 'l'obbiettivo è quello di mettere più soldi nelle tasche delle ...

'Ci avete provato - ma sono ancora qua'. Berlusconi ci crede : "sono in campo per convincere gli italiani e per restituire a tutti un po' di speranza. A distruggermi ci hanno provato in molti, molte volte, ma sono ancora qui più motivato e determinato che mai". ...